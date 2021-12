'Spider-Man 4': Amy Pascal promete que la secuela de 'Spider-Man: No Way Home' se centrará más en "la calidad y la emoción"

Nuestro amigo y vecino Spider-Man hace todo lo que hace una araña, y parece ser que entre sus muchas habilidades se encuentra la de destrozar récords de taquilla y poner patas arriba el box office pandémico —¡y prepandémico!—. 'No Way Home' ya va camino de los 600 millones de dólares tras convertirse en el tercer mejor estreno de todos los tiempos y, como no podría ser de otro modo, la gente de Sony ya piensa en una nueva secuela.

Menos escala, más emoción

Pero después de la ambición y la gran escala de los acontecimientos de la tercera aventura de Tom Holland como Peter Parker, la productora Amy Pascal tiene en mente una aproximación mucho más diferente y contenida para su 'Spider-Man 4'. Una que no pasa por intentar superar a su predecesora en términos conceptuales, sino en centrarse en potenciar dos elementos como la calidad y la emoción.

Así lo explicó en una entrevista con The New York Times:

"No todas las películas de 'Spider-Man' van a ser una multitud de personajes. Esa aproximación fue la adecuada para esta. No puedes pensar en superarte a ti mismo en lo que respecta al espectáculo. Si no, las películas serían más y más grandes sin motivos, y no es un buen resultado. Pero siempre queremos intentar y superarnos en términos de calidad y emoción".

Por supuesto, el secretismo está a la orden del día respecto a los planes de Marvel y Sony para el Trepamuros —esperemos que más que con 'No Way Home', jé—, pero lo que está claro es que Peter Parker será el núcleo de la narrativa.

"Kevin Feige y yo nunca hemos querido perder de vista una cosa: a Peter Parker. Que es un crío normal. Que se ha quedado huérfano una y otra vez. Es un adolescente, así que todo en su vida está sobredimensionado y todo importa más que nada. Que está esforzándose por una causa mayor y que está denigrado por la prensa".

Aunque 'Spider-Man: No Way Home' no haya sido santo de mi devoción, tengo toda la confianza del mundo en el futuro de la franquicia. Especialmente si van a apostar por agarrar las riendas, contener la historia y centrarla en lo que verdaderamente importa en un largometrjae: la emoción y la psique de sus personajes. Por muy pocos que sean.