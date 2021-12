'Spider-Man: No Way Home' arrasa la taquilla internacional y se convierte en el tercer mejor estreno de todos los tiempos

Se veía venir. 'Spider-Man: No Way Home' ha ARRASADO —y lo escribo en mayúsculas porque esta vez no es una exageración— la taquilla internacional tras su lanzamiento en 60 mercados, convirtiéndose en el tercer mejor estreno de todos los tiempos con una recaudación de 587,2 millones de dólares; 332,2 de los cuales se cosecharon fuera del marco estadounidense a lo largo de cinco días inmejorables.

Telaraña de billetes

Estas cifras astronómicas han supuesto varios hitos además del mencionado. El primero de ellos convierte a la nueva aventura del Trepamuros de Tom Holland en la sexta película de la historia en superar la barrera de los 500 millones de dólares durante su debut en cines, siendo, además, el mejor fin de semana de apertura para Sony desde que iniciase su periplo cinematográfico. Y lo más impresionante de todo es que lo ha conseguido sin haberse proyectado en China.

Los números de 'No Way Home' en diferentes países del globo han sido sencillamente espectaculares. Únicamente en Reino Unido ha amasado 41,4 millones de dólares —cuarto mejor estreno de la historia en el territorio—, a quien siguen Mexico con 32,4 millones —mejor estreno de todos los tiempos—, Corea del Sur con 23,7 millones, Australia con 18,7 millones e India, que cierra el Top 5 con 18,2 millones de dólares.

En España, lo último del Universo Cinematográfico del Marvel ha cerrado su primer fin de semana —largo— con una taquilla de 10,4 millones de dólares que la convierten en el tercer mejor lanzamiento en el país. Aún no hay cifras exactas de sus competidoras, pero tras ella está 'Mamá o papá' —también novedad— y una 'Encanto' que cae a la tercera posición después de cerrar su tercera semana con 0,65 millones. Si tenemos en cuenta esto, es evidente que la brecha va a ser descomunal.

Si habéis leído —o visto– mi reseña sobre 'Spider-Man: No Way Home' ya sabréis que tengo mis más y mis menos con la producción, pero leches, qué bien sienta leer estos datos y ver colas enormes en la calle esperando a entrar al cine. Lo importante es que siga habiendo tejido industrial y, aunque aún hay que comprobar cómo esto va a afectar el futuro de la exhibición y la distribución —que lo hará—, que esté hecho a base de telarañas no tiene por qué ser algo negativo.