Hace 31 años se estrenó uno de los mayores fracasos de Kevin Costner. Kurt Russell se merendó a la estrella de 'Yellowstone' pese al sabotaje con el que intentó hundir su película del oeste

El fallido estreno de 'Horizon: An American Saga' y su polémica salida de 'Yellowstone', la serie donde ejercía como gran estrella de la función, han hecho que Kevin Costner lleve una temporada en primera línea de la actualidad. Quizá no sea tan popular ahora como cuando fue uno de los actores más solicitados de Hollywood, pero tampoco está tan lejos de ello. Hemos recordado cómo pagó 3 millones de dólares de su bolsillo para uno de los mejores westerns de la historia, pero hoy quiero centrarme en uno de sus mayores fracasos, 31 años después de su estreno.

Como algunos sabréis ya por la imagen que ilustra este artículo, la película de la que estamos hablando es 'Wyatt Earp', el biopic sobre uno de los pistoleros más famosos del salvaje oeste. Su llegada a los cines en 1994 estuvo marcado por el hecho de ser vista casi como una película gemela de 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp', cuya lanzamiento en salas se había producido apenas unos meses antes. Sin embargo, mejor no adelantemos acontecimientos y centrémonos en los orígenes de ambas.

El cambio de idea de Costner

'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' fue el primer largometraje escrito por Kevin Jarre desde la aclamada cinta bélica 'Tiempos de gloria'. Cuatro años tuvieron que pasar, tiempo en el que tuvo que dejar de lado un querido proyecto sobre la figura de Drácula por culpa de la película dirigida por Francis Ford Coppola. Aquí iba a desquitarse dando el salto a la dirección, pero se vio tan sobrepasado por la situación que acabó siendo despedido a mitad de rodaje.

No obstante, lo que ahora nos interesa sucedió antes, ya que 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' está protagonizada por Kurt Russell, pero lo cierto es que el plan inicial era que al frente del reparto estuviese Costner, quien acabó cambiando de idea y dando el salto a 'Wyatt Earp', que por aquel entonces se estaba diseñando a modo de miniserie.

La llegada de Costner llevó a que el proyecto de Lawrence Kasdan, que ya había coincidido años atrás con el actor en 'Silverado', se convirtiese en una película. El motivo de la discordia por el que Costner dejó 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' es que no le convencía el enfoque de Jarre, donde se daba más peso a varios personajes en lugar de centrarlo todo en solamente, y luego hizo todo lo posible por hundirla.

El propio Jarre llegó a decir que el anuncio de 'Wyatt Earp' era "un intento de acabar con mi película". Lo que seguramente no sabía es hasta que punto estaba en lo cierto. Por ejemplo, Jim Wilson, productor de 'Wyatt Earp' llegó a afirmar que "debido a la mentalidad de Hollywood, no dejarán que salgan adelante dos películas sobre Earp. Si apostara apostaría a que Tombstone no sale adelante...".

Intentando acabar con 'Tombstone'

Kevin Costner hizo todo lo que estuvo en su mano para sabotear 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp', lo que llevó a que la mayoría de grandes distribuidoras se negasen a quedarse con ella, lo cual también trajo algún que otro quebradero a la hora de cerrar el reparto. Finalmente, el rodaje de ambas comenzó casi a la vez, ya que el de 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' arrancó en mayo de 1993, mientras que el de 'Wyatt Earp' lo hizo en julio de ese mismo año.

Sin embargo, la película protagonizada por Russell se encontró con otro problema sobre la marcha: Costner se había asegurado de incautar todo el vestuario del oeste disponible en Hollywood, por lo que al equipo de 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' no le quedó otra que buscar fuera de Estados Unidos. El propio Kurt Russell incluso agradece que así sucediera:

"Nos obligó a ir a Europa, que, de hecho, es donde los nuevos ricos de Tombstone compraron su ropa en primer lugar."

Otra de las grandes diferencias entre ambas películas fue el presupuesto, ya que 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' costó 25 millones de dólares, mientras que el coste de 'Wyatt Earp' se disparó hasta los 63 millones. Era evidente que había mucho en juego para la segunda, y no tardaría en descubrir que iba a perder la guerra que Costner había iniciado.

Cuando llegó a los cines a finales de diciembre de 1993, 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp' fue un éxito al sumar una recaudación mundial de 73 millones de dólares, lo cual la convirtió en uno de los westerns más taquilleros desde 1979, honor que aún hoy mantiene. Mucho peor le fue a 'Wyatt Earp' cuando desembarcó en los cines el 24 de junio de 1994, ya que apenas ingresó 55,9 millones de dólares, convirtiéndose así en un sonado fracaso comercial. Costner está orgulloso de ella pero reconoce que la competición con 'Tombstone' fue un error.

Parece evidente pensar que las más de tres horas de metraje no jugaron precisamente a favor de 'Wyatt Earp', pero es que además tampoco contó con el apoyo de la crítica y el público no se lanzó a verla. A su manera, podría decirse que es la película con la que empezó a apagarse la buena estrella de Kevin Costner, pues luego encadenaría varios fracasos más en cines. Primero 'La guerra' ese mismo año y luego el enorme batacazo en cines que se pegó con 'Waterworld' en 1995.

