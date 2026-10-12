Muere a los 34 años RJ Mitte, el inolvidable actor que dio vida a Walter White Jr. en 'Breaking Bad'

El actor RJ Mitte ha muerto a los 34 años de edad. Conocido principalmente por haber dado vida a Walter White Jr. en la extraordinaria serie 'Breaking Bad', desde TMZ aclaran que las autoridades han dictaminado que se trata de un suicidio, pero todavía no se ha confirmado de forma completamente oficial.
Mitte fue diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía apenas 3 años de edad, lo cual no impidió que en 2006 se mudase a Hollywood en busca de una vida mejor. Para entonces, sus padres ya se habían separado y él se convirtió en el principal sustento económico de su madre, que había sufrido un grave accidente de coche.
La carrera de Mitte como actor comenzó ejerciendo como extra, lo que le llevó a interesarse más por la interpretación, por lo que empezó a tomar clases. Poco después fue elegido para dar vida a Walter White Jr. en la inolvidable serie protagonizada por Brayn Cranston.
Tras la finalización de 'Breaking Bad' en 2013, Mitte siguió trabajando tanto en varias películas, como 'The Oak Room', y series, como 'Los guardianes de la justicia', pero ninguna se acercó al impacto de aquella. Eso sí, trabajo no le ha faltado, pues tenía hasta 6 proyectos en diferentes fases. Algunos llegaremos a verlos, pero otros seguramente ya no.
Su muerte es especialmente inesperada porque hace apenas unos días se lanzó una entrevista en profundidad en la que repasaba su paso por 'Breaking Bad' y cómo mantuvo una relación muy cercana con el resto del reparto tras el final de la serie.
Descanse en paz.
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