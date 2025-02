Fe de errores Espinof

Cuando empezamos Espinof en junio de 2017 , las cosas eran diferentes. Internet era diferente, la comunidad era diferente y nosotros, el equipo que hacía esta web, éramos diferentes. Pero nuestro objetivo siempre ha sido (y es) el mismo: ofrecer el mejor medio posible para los amantes del cine y la televisión. Ser un referente para todos los cinéfilos, seriéfilos, aficionados y curiosos que buscan opinión, entretenimiento e información relacionada con estas pasiones, en español. Y durante estos años hemos trabajado con ilusión y esfuerzo en esa dirección, evolucionando y creciendo hasta llegar a ser líderes en tráfico en España entre los medios que hablamos de películas y series junto a nuestros hermanos de SensaCine .

“Todas las piezas importan”, dijo el minucioso Lester Freamon al empezar a construir el primer gran caso de ‘The Wire’. Y si habéis visto la serie ( una de las mejores de la historia ), ya sabéis cómo acaba todo. A veces te concentras tanto en una tarea concreta que descuidas algo más general e importante. Por suerte, no somos un equipo de detectives tratando de acabar con peligrosas bandas en una ciudad devastada por la delincuencia y la corrupción. Sólo somos Espinof. Un grupo de expertos locos del cine y las series tratando de crear contenido interesante y divertido para nuestros lectores. Pero incluso recorriendo ese camino hemos cometido algunos errores importantes donde hemos fallado a la comunidad que confiaba en nosotros.

En concreto, identificamos tres contenidos que incumplían un aspecto fundamental de nuestra política de calidad como es reflejar siempre información correcta y exacta, por tanto, fueron eliminados de la web:

Concretamente, nos hemos equivocado al crear contenidos enfocados a las fechas de lanzamiento. Hemos publicado artículos con titulares engañosos que prometían dar una fecha al lector, cuando ese dato exacto no se conocía aún, no era oficial o no podía considerarse una fecha concreta de estreno de una película o una serie (con el día, el mes y el año). A veces teníamos el año, a veces era un rumor o una filtración, y hemos forzado y exagerado en los titulares con el gancho de la fecha.

Aún así, siempre hemos procurado cumplir nuestro objetivo principal. Hemos intentado ser claros con los lectores y ofrecer el mejor contenido posible, huyendo de otras prácticas que no encajan con nuestra visión (aunque funcionen de maravilla en otros espacios). Al ver que funcionaban, nos dejamos llevar; seguimos trabajando en esa línea confiando en que la comunidad lo entendería, que el fin justificaba los medios. Pero hemos comprendido que no es así, que estábamos cometiendo un error importante, que estábamos dañando la publicación que tanto nos gusta y en la que tanto creemos, así que hemos empezado un proceso concienzudo para arreglarlo. Estamos trabajando para reconducir el medio y evitar titulares y contenidos que no tienen ninguna utilidad ni sirven de entretenimiento. Nos estamos esforzando en que la comunidad no tenga ninguna duda sobre la calidad del contenido y la información que se ofrece en Espinof.

Acciones correctivas

¿En qué se concreta todo lo que he escrito arriba? Os cuento más resumidamente lo que estamos haciendo en esta dirección para corregir los errores cometidos:

1- Revisión y corrección de nuestro contenido. Se está trabajando para asegurar que no hay titulares ni artículos de Espinof con información inútil, contenido engañoso o falsas promesas que no se cumplen al lector.

2- Eliminación de contenido engañoso o de escaso valor que cae en estas prácticas que intentamos corregir y que no aporta nada al lector. Sólo opinión de expertos, entretenimiento e información relevante en Espinof.

3- Más atención al proceso de verificación de las fuentes de información. Reforzamos nuestro compromiso con la comunidad de Espinof al recurrir únicamente a fuentes oficiales y fiables que sirvan de apoyo y confirmen la veracidad de lo que contamos.

4- Escribimos para los lectores. Nos hemos equivocado al perder la perspectiva durante un tiempo en el que quisimos competir con otros medios enfocándonos más en el tráfico de la web, pensando a veces más en las visitas que en la gente que nos visitaba. Estamos trabajando para corregir esto y cambiar el chip. Escribimos para los lectores, una vez más. Esta frase la vamos a copiar mil veces, como Bart Simpson en la pizarra del colegio, y pegar en algún espacio visible, como el ‘Believe’ de Ted Lasso en su vestuario.

Nuestro compromiso

En resumen, el equipo de Espinof se compromete a mantener un medio de calidad que satisfaga las necesidades y deseos de su comunidad. Un medio que ofrece entretenimiento, crítica de películas y series, opiniones de expertos e información relevante sobre la industria del cine y la televisión.

Hemos tomado medidas inmediatas y estamos trabajando con la misma ilusión con la que empezamos hace casi ocho años para cumplir con nuestro objetivo, prestando más atención al contenido, cuidando más los titulares y las promesas al lector, creando un medio mejor, más divertido, más relevante y más fiable. Prestando atención a todas las piezas. Y, sobre todo, escribiendo para los lectores.