Las críticas de Espinof

En Espinof adoramos la crítica. Las reseñas de películas y series son elementos fundamentales en el desarrollo de contenidos originales para la web. En estos artículos, el equipo de editores expertos en cine y televisión realizan su valoración y análisis de la misma forma que abordamos cualquier trabajo en nuestro espacio, de la forma más personal, honesta, imparcial, apasionada y profesional posible, tratando de aportar razones, argumentos, opiniones y recomendaciones sobre los títulos más esperados por los lectores. Siempre buscando que estas reseñas resulten relevantes y útiles para nuestra comunidad.

En Espinof no existen las reseñas pagadas. Para nosotros es clave que la crítica sea independiente de cualquier relación comercial y se ciña exclusivamente al contenido de la obra que se analiza. De lo contrario, traicionaría la confianza de nuestros lectores. No se permite que socios comerciales, marcas, profesionales de la industria audiovisual o compañeros del sector compren nuestras opiniones, del mismo modo que tampoco negociamos con nuestras opiniones sobre una película o una serie. Todas las críticas que publicamos han sido redactadas pensando en el interés de los lectores, la relevancia de los estrenos y, por supuesto, la disponibilidad del equipo. Asimismo, este contenido publicado depende única y exclusivamente de nuestros expertos.

Cómo hacemos las críticas en Espinof

Con el ordenador, sí, pero antes hay que ver y analizar los materiales de los que tecleamos luego. Hay varias formas en las que podemos acceder a un estreno, una película, una serie, un programa de televisión o un contenido audiovisual para realizar una crítica:

1- Vamos al cine. De hecho, somos muy de ir al cine, incluso a repetir y volver a ver películas que nos han encantado. Como cualquier lector que espera pacientemente la llegada de los estrenos o se pasa una tarde por su sala favorita a repasar la cartelera, pasa por taquilla y compra sus palomitas (o no), en el equipo de Espinof estamos locos por el cine y consideramos que es la mejor forma de ver las películas.

2- Pases de prensa. Las distribuidoras organizan pases exclusivos para medios de comunicación, periodistas, críticos, expertos, influencers y otros profesionales del audiovisual con el fin de adelantar el visionado de sus estrenos y facilitar el trabajo de cara a la publicación de reseñas, reportajes y otros contenidos. El equipo de Espinof asiste con toda la regularidad posible a estos pases de prensa para la redacción de críticas.

3- Festivales de cine y eventos especiales. Otra forma de acceder a los estrenos de cine y series es a través de certámenes y presentaciones oficiales donde se muestran materiales, completos o parciales, y donde los medios pueden ser invitados o acreditados para la elaboración de contenidos tras una experiencia de primera mano y más temprana que el resto del público al que van dirigidos los productos. El equipo de Espinof cubre, en la medida de lo posible, eventos de estas características (como el prestigioso Festival de Cannes) para la elaboración de críticas de interés para los lectores.

4- Links de visionado. Otra forma que tenemos de acceder a los estrenos es a través de enlaces facilitados por las distribuidoras para poder cubrir los estrenos online desde casa. Sobre todo con las series, claro, pero a veces también con películas. Los pases de prensa de cine suelen realizarse con proyecciones en salas pero ocasionalmente también son virtuales, por diferentes razones, como un problema con la copia, la sala o la fecha del pase.

5- Petición de links de visionado. En Espinof siempre preferimos acudir a la sala (tal como he dicho antes) pero en ocasiones no es posible y nos ponemos en contacto con las distribuidoras y plataformas para solicitar enlaces y hacer nuestro trabajo. No es tan fácil como parece y no se puede pedir links de todo, ni siquiera cuando nos resulta imposible acudir a un pase concreto. Hay marcas con peculiares políticas (y están en su derecho). En esos casos simplemente esperamos al estreno, como el resto de los mortales. Y nunca afecta a nuestra valoración, pues como he señalado, siempre nos ceñimos al contenido.

6- Plataformas de streaming. Espinof va al cine, pero también somos unos apasionados de las series y nuestro contenido de crítica sería muy limitado si no acudimos también a los servicios que ofrecen contenido en casa, como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+, Max, SkyShowtime... Estas plataformas suelen facilitar el trabajo para la elaboración de críticas y creación de contenidos, pero de nuevo, no todas y no siempre de la forma que nos gustaría (y están en su derecho). Ninguna compañía nos da acceso ilimitado y completo a sus contenidos.

7- El viejo y querido formato físico. Nos encanta tener cine y televisión en nuestras manos. Como he dicho, en Espinof nos chifla todo lo audiovisual así que, por supuesto, tenemos nuestra colección de películas y series en formato físico, de la que podemos tirar cuando queremos revisar algún material o escribir de títulos clásicos u obras que no son estrenos recientes. Cada vez salen menos DVDs y Blu-rays, pero siguen siendo una fuente clave y muy apreciada para la elaboración de contenido en esta web.

8- La tele. Por supuesto, también nos sentamos a ver la televisión y es otra fuente vital para las críticas que hacemos en Espinof. Gracias a la televisión en abierto podemos analizar y opinar sobre programas, realities, series y películas que se emiten y que pueden ser de interés para nuestra audiencia.

Ninguna distribuidora o marca tiene control sobre las reseñas, así como tampoco tienen acceso al contenido antes de su publicación.

Embargos

Muchas de las críticas que realizamos, especialmente si hemos acudido a un pase de prensa, llevan asociado un “embargo” establecido por la distribuidora o la marca que lleva el estreno o lanzamiento. Es decir, estamos obligados a cumplir con una fecha y una hora concreta a partir de la cual ya es posible publicar nuestro contenido, crítica, reportaje o entrevista. Un contratiempo que, sin embargo, puede facilitar el trabajo ya que permite contar más tiempo para la elaboración de contenidos, cabe más la reflexión o la redacción y edición de los textos sin las prisas habituales cuando hay vía libre para lanzar opiniones a la audiencia o en los casos donde se valoran estrenos que ya están disponibles para todo el mundo. Si alguna vez firmar un acuerdo de embargo nos hace llegar más tarde que el resto y nos perjudica, es parte del sistema, lo aceptamos y jamás rompemos nuestros compromisos.

En Espinof no aceptamos embargos que condicionen la forma en la que podemos escribir las críticas de películas y series, entre otras razones porque, de nuevo, traicionaría la confianza de los lectores. Del mismo modo, aunque no podemos adelantarnos a un embargo, no estamos obligados a publicar en la fecha y hora señalada si no consideramos que hemos tenido el tiempo necesario para completar el análisis y editarlo en la forma más adecuada para nuestra audiencia. Sin excepción, nadie puede involucrarse en las reseñas sin formar parte del grupo de expertos de Espinof.

Sugerencias