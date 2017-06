Bienvenidos a Espinof, la unión de Blogdecine y Vayatele

Sí, la web ha cambiado. Hoy es un día emocionante para nosotros porque al fin podemos presentar Espinof, un proyecto en el que Weblogs ha trabajado durante los últimos meses para unificar y fortalecer nuestros medios de cine y televisión.

Y llegamos, como siempre, con los mejores temas de la pequeña y la gran pantalla: nuestra crítica de la (discutible) primera temporada de 'American Gods', un muy especial repaso a 101 películas con las que merece la pena enamorarse del cine, el recordatorio de cómo fue posible aquella 'Batman Returns' de Tim Burton, el alucinante docushow con el que tendrás miedo del fin del mundo y mucho más.

La celebración va, inevitablemente, acompañada de una nota triste porque esta novedad implica el cierre de Blogdecine y de Vayatele, las casas de los cinéfilos y los seriéfilos durante más de una década. Hemos pasado muy buenos ratos juntos en ambos lugares pero confiamos en que esta apuesta nos ayudará a ser mejores.

Hace tiempo que pensamos que no tenía sentido mantener separadas las cabeceras de cine y televisión. Canales como Netflix o Amazon produciendo películas originales, los mejores cineastas haciendo series, el Festival de cine de Cannes, el más importante del mundo, presentando series y películas de plataformas online (¡aunque no las premien!). La división nos parecía anticuada.

Cannesn't think of any good puns, so here are some of the best film festival darlings on Netflix right now. pic.twitter.com/ZlIOUzIgcp