¡Vuelve 'Girls'! Lena Dunham vuelve a juntar al equipo en HBO, pero en este revival se dejará fuera a dos de las claves de su éxito

Hace ya diez años que 'Girls' terminó, convirtiéndose en una pieza clave de la cultura pop del siglo XXI. Lena Dunham se alzó como la voz de su generación (aunque no ha vuelto a hacer nada realmente reseñable) y HBO sigue recibiendo nuevos fans cada año. Por eso no es raro que el verano que viene las cuatro protagonistas, junto con Andrew Rannells, vuelvan a rodar para estrenar un revival inesperado en una fecha aún indefinida. De Adam Driver no se sabe nada, claro.

Más que chicas, señoras

Según recoge Variety, Dunham ha afirmado que el retorno no se debe a, simplemente, la búsqueda de más dinero: "Siempre dijimos que solo volveríamos a 'Girls' si hubiera una historia específica que teníamos que contar. He echado de menos a estos personajes, pero durante mucho tiempo no podía imaginármelos en el presente. Entonces, alrededor de mi cuarenta cumpleaños, empezaron a hablarme en la ducha". Es una excusa como cualquier otra para juntar de nuevo a Hannah, Marnie, Jessa y Soshanna.

Es raro tener la oportunidad de volver a algo que cambió tu vida con el regalo de poder mirar hacia atrás y un nuevo nivel de gratitud y comprensión. Amo a estas chicas (y chico), a nuestros amigos de HBO y a toda la gente que ha seguido descubriendo la serie y recordándonos por qué lo hacemos, que es la alegría de estar juntos... y la oportunidad de llevar estampados amarillos.

Si las chicas de 'Sexo en Nueva York' han vuelto varias veces, ¿por qué no va a hacerlo su versión millennial? En todo caso, fuera del proyecto estarán las dos personas de las que Dunham ha hablado mal en sus memorias: Adam Driver (con el que tuvo una relación tumultuosa) y Jennifer Konner, que fue la co-showrunner, productora ejecutiva y alma de la serie. ¿Vengativa? Nada, un poquito.

Como la propia Dunham afirma en una videoconferencia guionizada con el resto de sus protagonistas, "¿Podemos seguir llamándola 'Girls'? Porque somos viejas de cojones". Lo dicho: la voz de una generación que ya empieza a tener dolores de espalda y suspira al levantarse.

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