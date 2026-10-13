Jessica Lange, sobre su mala experiencia rodando 'American Horror Story': "Eran tacaños de cojones"

Este 2026, entre otros muchos eventos catódicos y cinematográficos, está marcado por el regreso de la eterna Jessica Lange a 'American Horror Story' cuando se cumplen 15 años del lanzamiento la celebradísima primera temporada, que se estrenó en un ya lejano 2011 bajo el subtítulo de 'La casa del crimen'. Pero durante todo este tiempo, no ha sido oro todo lo que ha relucido en la longeva producción de Ryan Murphy y Brad Falchuck.

El horror de conducir

Durante una charla, que compartió con su compañera de reparto Sarah Paulson y que se celebróen el marco del PaleyFest, la ganadora del Oscar y el Emmy, cuya última aparición en la antología televisiva fue en la 'American Horror Story: Apocalypse' de 2018, no dudó en recordar un detalle que no le agradó en absoluto del rodaje de 'Coven', la tercera temporada.

Según explicó Lange, que no dudó en calificar a la cadena FX, productora de la serie, de "tacaña de cojones", el reparto se veía obligado a coger el coche para regresar a casa tras las jornadas de rodaje en Nueva Orleans debido a la negativa de la cadena a contratar conductores y proporcionar vehículos a sus estrellas, sin importar que, como es su caso, fuesen determinantes para asegurar el estatus del programa.

Teníamos que conducir nosotros mismos. Conducíamos hasta casa sobre las 4 o las 5 de la madrugada, aparcábamos en alguna calle del barrio Francés y buscábamos el camino a casa. Sigue siendo un tema espinoso.

Si he utilizado el adjetivo "determinantes" es porque, en el caso de Lange, su papel como Constance Langdon en la primera 'AHS', además de suponer una suerte de segunda juventud para su carrera profesional que la proyectó frente a las nuevas generaciones de espectadores, se convirtió en el principal reclamo de la tanda de episodios junto a su fantásticamente calculada colección de giros y detalles turbios.

Fue, de hecho, este rol, el que le sirvió para hacerse con el primer Emmy que le ha proporcionado 'American Horror Story', siendo el segundo el obtenido por su trabajo en la mencionada 'Coven', en la que dio vida a Cordelia Goode.

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Vía | Entertainment Weekly