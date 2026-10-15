Una sorpresa violenta de 45 millones de dólares. Años después de su éxito se estrena en Prime Video esta trágica película deportiva

Ha tenido que recaer en el cine independiente y en varias propuestas con aura de autor la tarea de rescatar modelos de película adulta ya dejados de lado por los estudios grandes más centrados en franquicias. Incluso el típico film deportivo o biopic de gancho para las Oscars ha quedado transformado en cosas como ‘El clan de hierro’ (’The Iron Claw’).

Una llave familiar

Protagonizada por Zac Efron, Harris Dickinson y Jeremy Allen White, esta película de Sean Durkin explora una historia trágica y real en torno al mundo de la lucha profesional. Una película aclamada por la crítica que también funcionó recaudando 45 millones de dólares que ahora se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Frustrado por no cumplir sus sueños de ser campeón, Fritz Von Erich convierte su propósito vital en transformar a sus cuatro hijos en perfectas máquinas para la lucha libre. Los Von Erich van acumulando triunfo y mostrando carisma de cara al público para convertirse en fenómenos de las peleas profesionales de los ochenta, aunque esto no enmascara sus problemas internos.

Incluso sin avisar de una inminente tragedia, ‘El clan de hierro’ va adquiriendo pronto texturas de drama inminente. Su inicio trata de ponerte en el mismo estado mental de plantarte ante ‘Toro salvaje’ (’Raging Bull’) con su fotografía en blanco y negro, pero luego la cambia para poder abrazar una estética más ochentera, con laca en el pelo y ruido analógico de televisor antiguo.

Todo consigue integrar bien en la época, aunque el ejercicio tenga su mucho de revisionismo. Cómo Durkin rueda el castigo de los cuerpos y una inescapable sensación de depresión en el clan familiar busca un comentario de los yugos impuestos por la educación paternal, centrándose menos en el fenómeno creciente de la lucha profesional y su glorificación de la violencia performada.

Su ejecución busca tener la apariencia de trabajo profundo que sólo un autor puede ofrecer. En cambio, sus resultados son los de emulación de una clásica película ochentera, con drama bastante lineal aunque efectivo y transformaciones físicas bastante machacadas. Es una película más efectiva de lo que una apariencia ligeramente repelente puede dar a entender, aunque tampoco trasciende.

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