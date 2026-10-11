Las lágrimas de Drew Barrymore en 'Scream' eran reales. Este fue el cruel truco con el que Wes Craven consiguió hacer llorar a la actriz

Pasan los años y la escena de apertura de la primera 'Scream' continúa grabada a fuego en mi mente como el primer día, cuando la vi en una sala de cine abarrotada a una edad mucho más baja de lo recomendable teniendo en cuenta el contenido. Con el paso del tiempo, más allá de la potencia del recuerdo, la secuencia de apertura del título que revivió el slasher continúa revalorizándose por su inteligencia a nivel narrativo y su potencia a nivel dramático.

Por si alguien no recuerda al pasaje al que me estoy refiriendo, este no es otro que el que nos muestra a Casey, el personaje de Drew Barrymore, atendiendo a la llamada del asesino —o, mejor dicho, asesinos— enmascarado de Wesboro para, tras un cuestionario telefónico sobre cine de terror, ser brutalmente asesinada para sorpresa del respetable.

Las lágrimas de Drew

Este cold open resultó particularmente chocante por dos motivos muy concretos, comenzando por la intensidad de la interpretación de una Barrymore cuyas lágrimas vertidas fueron 100 % reales. Estas estuvieron originadas por una noticia que leyó la actriz la noche anterior al rodaje, y que narraba cómo el dueño de un perro quemó vivo al animal.

El llanto volvió a aflorar cuando la buena de Drew contó al día siguiente la historia a su director; un Wes Craven a quien se le iluminó la bombilla al instante y que encontró en este horrible relato el mecanismo perfecto para añadir un extra de realismo a la muerte de Casey: recordar a Barrymore el suceso utilizando la frase "Estoy encendiendo el mechero".

Durante una entrevista con The Ringer, la asistente de Craven, Julie Plec, recordó los efectos de la estrategia de Craven:

Se oía a Drew gritar y aullar, y yo pensaba: "¿Pero qué coño está pasando ahí dentro?". Y era Wes, que la estaba animando.

El segundo motivo que hizo trascender la apertura de 'Scream' fue convertir a Drew Barrymore en el rostro principal de la campaña promocional de la película para, al más puro estilo Alfred Hitchcock en 'Psicosis', acabar con ella a los doce minutos de metraje. Una idea que, cuando fue planteada por el guionista Kevin Williamson y Craven, fue cobrando sentido poco a poco para el equipo de ejecutivos.

Así lo explicó el director de desarrollo de Dimension Films, Richard Potter:

Estamos sentados ahí y se ve cómo cada uno lo va viendo claro: “No, es una idea genial”. Porque vas a ver el tráiler y los anuncios, y vas a estar seguro de que ella es la protagonista de la película. Es imposible que muera. Cuando muera al final de esa secuencia, pensarás: “Cualquiera podría morir".

Y así es como conviertes una escena de asesinato más en una de las grandes catedrales de un subgénero con más de 60 años de historia.

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