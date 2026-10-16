Meses después de sorprender en taquilla, se estrena en streaming una emocionante película basada una inspiradora historia real

El drama basado en hechos reales es un tipo de cine que no nos va a faltar, porque vamos a tener tanto el cine comercial británico como el francés suministrándolo. Al final acaba siendo una buena excusa para que públicos más veteranos se acerquen al cine, así que mal del todo no hace, aunque sigue siendo agradable encontrar sorpresas bien hechas como ‘Incontrolable (I Swear)’.

Sin control

Protagonizada por Robert Aramayo a partir de la inspiradora historia de un activista real por la diversidad, la película de Kirk Jones ha ido volviéndose un pequeño fenómeno de taquilla allí por donde ha pasado. Tras unas semanas exhibiéndose y teniendo cada vez más espectadores, ahora este drama espera triunfar en streaming a través de Movistar Plus.

Al entrar en la adolescencia, John Davidson empieza a experimentar falta de control de lo que dice y de los movimientos de su cuerpo. El joven es diagnosticado con síndrome de Tourette, una enfermada poco común y cuyos espasmos o improperios varios causan no sólo incomprensión sino rechazo por parte de la mayoría de gente. Davidson tendrá dificultades para encontrar su lugar en el mundo, hasta que empieza a hacer activismo por poder tenerlo.

Aquí estamos en una película en la que es fácil entrar con cierto prejuicio a que va a ser sentimentalismo fácil para hacer muy digerible su causa. Jones decide sorprender desde el inicio con un episodio de humor bastante bruto que consigue el perfecto punto de sorprender al espectador y también tener respeto con la realidad de su protagonista.

Es parte de la magia tan discreta pero efectiva de ‘Incontrolable’. Con decisiones mínimas desde el guion y desde la realización visual acaba reflejando cómo este personaje se sitúa en el mundo que le rodea, y cómo de cuesta arriba se le puede hacer incluso algo tan ordinario para el resto como entrar por la puerta principal.

Es una película con decisión de ser emocionante, pero tiene también bastante humor bien tirado que empatiza con el personaje que narra, y tiene unas actuaciones espléndidas para sostener todo. Robert Aramayo triunfó en los BAFTA como mejor actor por encima de interpretes americanos a priori favoritos por la pesca de arrastre de los Oscars, y la verdad es que da un trabajo fabuloso para que la película sea redonda.

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