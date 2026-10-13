Los Beatles estrenarán sus 4 películas a la vez, pero sus creadores lo tienen claro: "No espero que se vean el mismo día"

Está claro que los biopics musicales le gustan a todo el mundo. A lo largo de los últimos años hemos tenido nuestra buena ración de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Michael Jackson o el mismísimo Elvis, y Sam Mendes se ha dejado arrastrar por sus cantos de sirena de la manera más extravagante posible: no solo ha hecho un biopic de los Beatles: ha hecho cuatro, uno por cada miembro. Espero que tenga los dedos muy cruzados para que 'Ringo Starr' sea un bombazo.

All my troubles seemed so far away

Pero lo curioso no es solo que haga cuatro biopics que se entrecrucen entre sí: es que los cuatro estarán en el cine al mismo tiempo en abril de 2028. No somos pocos los que nos preguntamos por el resultado en taquilla de tal envite, pero Pippa Harris, su productora, lo tiene muy claro, como explica Variety: "La idea ahora es que las películas salgan en 2028, y queremos que la gente pueda experimentarlas en el cine durante el mismo periodo de tiempo, aunque no espero que vean las cuatro películas el mismo día".

La idea es que veas las películas de Paul McCartney con Paul Mescal, o la de John Lennon con Harris Dickinson y, ya puestos, completes el puzzle con la de George Harrison con Joseph Quinn y la de Ringo Starr con Barry Keoghan. Por qué no. "Durante el mismo mes, podrás ver una a la semana, o una un fin de semana, dos el siguiente y una el siguiente... Como las veas, creo que nuestra esperanza es que la gente vea las cuatro".

Lo único cierto es que las películas llevan ya cuatro meses y medio de rodaje, y para Harris "son historias individuales de estos cuatro hombres, pero tienen un poder acumulativo, que creo que es mejor que la suma de las partes". Saldremos de dudas dentro de un año y medio, pero la verdad es que es un poco difícil imaginar el resultado de este evento.

¿Exitazo o metida de pata monumental? ¿Hasta qué punto llega el amor por los Beatles? Dado que el presupuesto total del evento supera los 400 millones de dólares, espero, por su bien, que la respuesta sea "Muy lejos".

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