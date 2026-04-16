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Crowley y Azirafel se reúnen para evitar el fin de los tiempos en el sensacional tráiler del episodio final de 'Good Omens'

David Tennant y Michael Sheen tienen una última misión para salvar el mundo

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90 minutos. Es lo que nos queda de aventuras para el ángel y el demonio creados por Neil Gaiman y Terry Pratchett. Prime Video ha desvelado el tráiler de la truncada temporada 3 de 'Good Omens'. Temporada que, recordemos, fue reconvertida en episodio especial tras el escándalo sexual de Gaiman.

Episodio que podremos ver el próximo 13 de mayo y que toma notas de la secuela nunca escrita pero largamente planeada de 'Buenos presagios', la novela escrita a cuatro manos entre Gaiman y Pratchett. Nombres ambos que brillan por su ausencia en la nota de prensa, por cierto. De hecho no dicen quién se ha encargado del guion tras la marcha forzada de Gaiman.

El Segundo Advenimiento

Circunstancias de producción aparte, la temporada arranca con la amistad rota entre Azirafel y Crowley después de que este aceptase la oferta de volver al Cielo. Claro, lo que se encuentra ahí no le gusta nada ya que el plan es el Segundo Advenimiento y prefiere que la Tierra y la Creación siga su curso.

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Michael Sheen como Azirafel y David Tennant como Crowley conforman el dúo protagonista de 'Good Omens'. Además, el reparto de este final cuenta con Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Paul Chahidi, Quelin Sepulveda, Derek George Jakobi y Bilal Hasna.

Rachel Talalay es la responsable de la dirección del episodio final. Un episodio que, según IMDb cuenta con Michael Marshall Smith como guionista. Rob Wilkins, Josh Cole y la propia Talalay son los productores ejecutivos.

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