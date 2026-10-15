El final de 'Yellowjackets' muestra su sensacional primer tráiler. En poco más de un mes despediremos uno de los mejores thrillers del momento

Reconozco que no estoy preparado para despedirme de las asalvajadas protagonistas de una de las mejores series de misterio y terror de la actualidad. La temporada 4 llegará a la plataforma Paramount+ el 20 de noviembre y ya podemos ver un primer tráiler del final de 'Yellowjackets'.

Una temporada que, como ya vemos desde el principio, tendrá de centro el rescate y regreso de las jóvenes varadas en las profundidades de los bosques tras 19 meses de supervivencia. Una experiencia que, como ya hemos experimentado, ha cambiado a las supervivientes... y no demasiado a mejor, como vemos en la trama del presente.

Fin de trauma

Eso sí, más allá de los visto en este adelanto, en el comunicado no sueltan prenda sobre con qué nos encontraremos en este regreso a casa y cómo se cerrará la trama con Shauna (Melanie Lynskey/Sophie Nélisse), Misty (Christina Ricci/Samantha Hanratty), Taissa (Tawny Cypress/Jasmin Savoy Brown) y compañía.

El reparto es completado por Sophie Thatcher, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess y Hilary Swank. Además, entre las estrellas invitadas se encuentran June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun, Dulé Hill y más.

Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, lo que en principio iban a ser cinco temporadas al final se quedan en cuatro, tal como anunciaron en su momento. Si bien por un lado, narrativamente hablando era lo lógico ir cerrando, eso se ha conjugado con los grandes movimientos empresariales producidos durante los últimos años con Paramount, incluyendo su fusión con Skydance.

Movimientos aparte, tengo bastantes de ver el final de 'Yellowjackets' ya que es una serie que, aun en su irregularidad equilibrando trama de pasado y presente, siempre da motivos para quedarse con ella e ir descubriendo todo lo que pasó en el bosque.

En España 'Yellowjackets' se ve a través de Movistar Plus+, que todavía no ha anunciado su fecha de estreno.

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