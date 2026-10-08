Cary Grant, actor: “Cuando la gente te dice lo joven que pareces, también te está diciendo lo viejo que eres”

En contextos pasados había temas de los que no se debía hablar por pudor o por considerarse poco decorosos al ser material personal. Desde el dinero hasta detalles que uno no puede cambiar como es su edad o su aspecto. Pero más que falta de decoro, no querer hablar de edad denota a menudo pánico a envejecer, o considerar un acto tan inevitable como algo vergonzoso.

Viejo Cary Grant

Vemos continuamente a gente intentando combatir la edad que tiene de una manera u otra, y en estrellas de cine es especialmente claro porque en la celebridad entran a menudo cuestiones de vanidad o ego. O miedo a que las muestras de vejez les hagan perder su carrera. Ahora lo vemos en formas de operaciones o intentar seguir haciendo papeles como si se tuvieran 20 años menos.

Antes no había tantas opciones, así que se optaba por el método del silencio. Cary Grant era especialmente receloso de hablar de su edad, aunque en pantalla se le podía ver teniendo más canas y arrugas en la cara con relativa naturalidad. No obstante, aunque su edad era aparente, no quería ser demasiado consciente de ella.

Así se originó una de sus frases más recordadas sobre envejecer, recogida en un post de The New York Times:

Cuando la gente te dice lo joven que pareces, también te está diciendo lo viejo que eres.

Al menos, era capaz de tomárselo con humor de vez en cuando. Cuando recibió un telegrama de un reportero que, intentando abreviar porque se cobraba por palabra, le preguntó “Cómo de viejo Cary Grant” [”How old Cary Grant” traducido literalmente sería “Qué edad Cary Grant”, pero para comprender la respuesta he realizado una traducción más apropiada]. El actor respondió con sorna: “Viejo Cary Grant bien. ¿Usted cómo?”.

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