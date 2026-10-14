Paul McCartney tiene un problema con las películas de los Beatles y le manda un aviso a Sam Mendes: "¡No hagas esto!"

Gracias al último y sorprendente proyecto de Sam Mendes, que ya está preparando cuatro largometrajes basados en cada uno de los miembros de los Beatles para estrenarlos de forma simultánea, hemos descubierto que Paul McCartney tiene lo que parece ser una obsesión un tanto malsana con algo concreto: el rigor a la hora de representar la estatura de los integrantes de la banda.

¿Te parecen bien 47 centímetros?

Durante su participación en el podcast 'Good Hang', el icónico músico se explayó para hablar sobre cómo las películas basadas en el cuarteto de Liverpool no han dado en el clavo en lo que respecta a los centímetros que levantaban del suelo sus integrantes:

¡Medíamos todos lo mismo! Todos teníamos la misma estatura, y Ringo era un poquito más bajo. Y, si te fijas en las fotos, todos tenemos la misma estatura.

Concretamente, McCartney ha subrayado cómo Paul Mescal, que le da vida en las cintas que llegarán el próximo 2028, es más bajo que Harris Dickinson, encargado de interpretar a John Lennon; afrenta más que suficiente para que escribiese a Sam Mendes exigiendo justicia.

¿Sabes qué? Él es más bajito que el tío que interpreta a John. Sam Mendes está haciendo la película. Le dije, "Sam, solo tengo una cosa que necesito decirte. Ya sabes, Paul [Mescal es] un poquito más bajo". No sé cómo va a lidiar Sam con ello. Me envió una imagen, una fotografía del rodaje que estaban haciendo, y están cruzando Abbey Road, y el personaje de Paul es claramente más bajo. Le escribí: "¡Sam! ¿Más bajo? ¡No hagas esto! Dijiste que no lo harías".

Pero ojo, que esta no es la primera vez que el bajista de los Beatles se lleva las manos a la cabeza con este asunto. En 2009, ya se horrorizó con Sam Taylor-Johnson, directora de 'Nowhere Boy', en la que Aaron Taylor-Johnson interpretó al Lennon adolescente. Por su parte, Thomas Brodie-Sangster hizo lo porpio con McCartney, y sí: era más bajo que Taylor-Johnson.

Ya se rayó con Sam Taylor-Johnson, director de 'Nowhere Boy', en la que Aaron Taylor-Johnson interpretó al John Lennon adolescente. Thomas Brodie-Sangster interpretó a McCartney, pero es más bajo que Taylor-Johnson.

El personaje de John, con quien ella se casó más tarde, Aaron... es más grande que yo en la película. Mi personaje es un poco cobarde. Más bajito que John. John me tira al suelo, y es en plan, "¡Sam, esto no es cierto!". Su única explicación, bendita sea, porque sigue siendo una buena amiga, fue: "Esto es una película, no un documental". Y pensé, "Bueno, no me gusta esa explicación". Pero no podía hacer nada, porque ya había hecho la película. Ahí estaba yo, el pequeño Paul, y Joh, el gran héroe ¡No! ¡No es cierto!.

Con o sin rigor histórico en lo que respecta a la altura de los Beatles, los cuatro de Liverpool llegarán a nuestras salas de cine en abril de 2028. Veremos si sale bien el experimento.

Vía | Variety

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