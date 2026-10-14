'The Walking Dead': Rick (Andrew Lincoln) solo pronunció su frase más famosa una vez en 11 temporadas

A lo largo de sus once temporadas, 'The Walking Dead' nos dejó muchos momentos difíciles de olvidar, personajes que marcaron a toda una generación y diálogos que se han convertido en parte de la historia de la televisión. Entre ellos destaca una frase que resume como pocas la esencia de la ficción zombi: "Somos los muertos vivientes".

Rick Grimes, el personaje interpretado por Andrew Lincoln, la pronunció en uno de los episodios más duros de la serie, cuando los supervivientes habían perdido buena parte de la esperanza y luchaban por seguir adelante en un mundo devastado. Sin embargo, lo que muchos espectadores quizá no recuerden es que Daryl Dixon, interpretado por Norman Reedus, ya cuestionó aquellas palabras en ese mismo capítulo y terminó dándoles la vuelta en el desenlace de la ficción, siete años después.

Dos formas de entender a los zombis

La frase de Rick aparece en el décimo capítulo de la quinta temporada. En ese momento, el grupo atraviesa uno de los periodos más oscuros de su viaje hacia Washington. Después de las muertes de Beth y Tyreese, los supervivientes avanzan agotados por el hambre, la sed y el dolor, mientras una horda de caminantes los sigue de cerca. Maggie ha perdido las ganas de luchar, Daryl intenta sobreponerse a la muerte de Beth y Sasha se deja arrastrar por la rabia. Y ni siquiera la llegada de la lluvia consigue aliviar la desesperación que domina al grupo.

La situación lleva a los protagonistas a refugiarse en un granero, donde Rick comparte una historia sobre su abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Para soportar el horror del conflicto, este se convencía de que ya estaba muerto cada vez que entraba en combate. De ese modo, podía cumplir con su deber sin dejarse paralizar por el miedo. Rick encuentra en esa experiencia una explicación para su propia existencia y la de sus compañeros: han perdido tanto que apenas pueden considerarse vivos en el sentido más humano de la palabra. Después termina su reflexión con una de las declaraciones más recordadas de la serie:

"Nos decimos a nosotros mismos que somos los muertos vivientes".

Daryl, sin embargo, no comparte del todo la visión de su compañero y su respuesta llega después, cuestionando la idea de que los supervivientes hayan perdido su humanidad: "Nosotros no somos como ellos". Aunque pueda parecer una réplica menor dentro de un episodio especialmente sombrío, sus palabras introducen una interpretación diferente del título de la ficción. Mientras Rick considera que la experiencia los ha convertido en seres que simplemente sobreviven, Daryl se niega a aceptar que el sufrimiento los haya transformado en muertos en vida.

La frase de Rick, además, procede directamente de los cómics de Robert Kirkman. El protagonista ya la pronunciaba en el número 24, publicado en 2005, aunque en un contexto diferente. En las viñetas, Rick atraviesa una etapa de inestabilidad después de enfrentarse a Tyreese y ver cuestionada su autoridad. Al reflexionar sobre la seguridad de la prisión, explica que sus muros no bastan para protegerlos de los muertos y que los propios supervivientes se han convertido en auténticos muertos vivientes. Después, la adaptación televisiva recuperaba aquella idea en su quinta temporada, transformándola en una reflexión sobre el desgaste emocional y la necesidad de encontrar una forma de seguir adelante.

Tuvimos que esperar hasta el 20 de noviembre de 2022, con el episodio final de la undécima temporada, para escuchar una respuesta definitiva a aquella frase. En la Commonwealth, Pamela Milton se niega a abrir las puertas a los ciudadanos amenazados por los caminantes. Daryl se dirige entonces a los soldados y les recuerda que los supervivientes merecen algo mejor que la sociedad desigual que Pamela ha intentado mantener.

Su discurso culmina con una declaración que cambia el sentido de las palabras de Rick: "No somos muertos vivientes". Esta vez, sus palabras consiguen que los soldados bajen las armas y permitan la entrada de los residentes. Siete años después de aquella conversación en el granero, Daryl confirma que sobrevivir no significa renunciar a la humanidad y que todavía es posible construir un futuro distinto.

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