'Street Fighter' tiene cada vez mejor pinta, y esta sorpresa inesperada lo confirma: tendrá escenas animadas al más puro estilo años 90

Quién nos iba a decir 33 años después de que se estrenase la infame 'Super Mario Bros' de Annabel Jankel y Rocky Morton, y después de tres décadas de palos de ciego y de una sucesión interminable de decepciones —con pequeños milagros rompiendo la mala racha, eso sí— en lo que respecta a las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla, que 'Street Fighter' sería una de las películas más esperadas de 2026.

Tollinas añejas

Cuando se anunció el proyecto hace ya dos años, cuando los hermanos Philippou aún estaban vinculados al mismo como directores, algo me dijo que había que entregarse a la esperanza con esta nueva versión cinematográfica de la saga de Capcom. Ahora, con el estreno a la vuelta de la esquina y tras una campaña promocional impecable, el tren del hype continúa circulando a velocidades mucho más altas de lo habitual.

No obstante, cuando pensábamos que aún no le quedaban ases en la manga, el largometraje dirigido por Kitao Sakurai ha desvelado un detalle que hará las delicias de los fans más entrados en años ya no solo del material original, sino de su primera adaptación a un medio pasivo a mediados de los 90: 'Street Fighter' contará con varios flashbacks animados con un fortísimo espíritu noventero. Y ojo porque esto no se limitará a su estética.

Según ha explicado el propio Sakurai en un nuevo vídeo promocional, la cinta contará con una serie de escenas animadas a mano que explorarán la juventud de Ryu y Ken y que recuerdan inevitablemente a la genial 'Street Fighter II: La película' que muchos de nosotros —los que ya peinamos unas cuantas canas, claro está— disfrutamos en su momento en uno de aquellos VHS que acompañaban a la revista de turno dentro de una funda de cartón.

La pieza, que puedes ver sobre estas líneas, permite echar un breve vistazo al trabajo del estudio Titmouse, que ha trabajado recientemente en las adaptaciones de 'Golden Axe' y 'Among Us' para Paramount+, en 'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles', y en varios episodios de 'Love, Death & Robots'. El resultado, a bote pronto, deja claros los niveles de calidad que pueden alcanzar los californianos.

En lo que respecta al nuevo live action de 'Street Figher', llegará a nuestras salas de cine este viernes 16 de octubre. Esperemos que cumpla con las expectativas.

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