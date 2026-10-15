98,7% de fracasos. Nos habían dicho que era el futuro, pero los microdramas chinos hechos con IA han perdido dinero a mansalva, y su futuro es insostenible

Durante meses se nos ha dado la matraca con que el futuro del entretenimiento eran los microdramas verticales chinos realizados con IA, que, tal y como se ha repetido hasta la extenuación, arrasan: Douyin, la versión china de TikTok, ha sumado más de 430.000 microdramas cortos en los primeros 8 meses del año, de los que el 90% están hechos con IA. En total suman 515 trillones de visitas (o sea, 2,3 millones de visionados por corto). Los números, sin contexto, son increíbles y por eso se han repetido sin parar. La realidad, eso sí, es muy distinta.

Microcortos, microéxito

Como todo lo que tiene relación con la IA, hay demasiadas personas interesadas en que creamos que forma ya parte de un presente inevitable como para que las noticias den todos los datos. Por suerte, un estudio de la empresa china DataEye muestra que tan solo uno de cada 77 microdramas recupera su coste, y muchos menos dan beneficios. Dicho de otra manera: el 98,7% de los lanzados durante la primera mitad del año han fracasado.

Mientras que en España lo más cercano que tenemos son las Frutinovelas, en China se suponía que la IA iba a hacer que este subgénero fuera más barato y, por tanto, más seguro para el negocio. No ha sido así, como indica la vicepresidenta de DataEye, Lin Qiwen: "Muchos insiders de la industria creen que la IA ha bajado la barrera de la producción, pero los beneficios de los creadores no han crecido: en su lugar, parece que pierden dinero más rápido".

En abril, el 80% de los nuevos microdramas chinos que aparecían estaban hechos con IA, una cifra que desde entonces ha ido bajando... en gran parte porque el público es menor por un síntoma que en China han llamado "fatiga de caras IA". O lo que es lo mismo: los personajes se parecen todos entre sí, y el público lo ha pillado a la primera. Al fin y al cabo, en el primer semestre se estrenaban 1500 nuevos microdramas IA al día, y es normal cansarse de tanta oferta similar creada, de inicio a fin, en una semana.

Drama artificial

Pero no solo los microdramas hechos con IA están perdiendo dinero: además, ha impactado de lleno en la producción de dramas con actores reales: en los rankings mensuales han pasado de 432 series hechas con actores reales en febrero a 110 en junio. Para tratar de parar esta ola que no está haciendo bien a casi nadie, las grandes productoras se gastarán 800 millones de euros (6000 millones de yuanes, pero por facilitar la comprensión lo pondré en euros) en crear series de calidad manufacturadas por humanos.

Un ejemplo de drama chino hecho con IA

Cada drama animado por IA cuesta entre 106 y 160 euros al minuto (una quinta parte de las producciones en acción real), y las productoras han entendido que si la creación es más barata, pueden hacer más y más series sin parar. ¿El problema? La audiencia no es infinita, y miles de series hechas por IA, de manera inevitable, acabarán compitiendo contra ellas mismas y perdiendo. Cada vez se hacen más series, cada vez se gana menos dinero.

Por poner un ejemplo, en The Paper ponen como ejemplo a un equipo que afirma haber lanzado 11 microdramas con IA en dos meses que han generado un total de... 1,28 euros. Aunque hay algunas que sí consiguen dar beneficios, son muy pocas, y muchos "creadores IA" se están bajando del carro al ver que los cantos de sirena no se han hecho realidad. Las empresas pueden hacer 1000 producciones donde antes había solo 10. El problema es que el público sigue teniendo capacidad solo para escoger esas 10 que quiere ver... Y por el camino, muchos perderán toda su inversión.

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