Hoy en Netflix, la secuela secreta de 'Jumanji' que fue eclipsada por una de las peores películas de Disney

Seguro que no soy el único que intenta estar atento a todas las películas de catálogo que van llegando a Netflix, ya que a veces uno encuentra grandes sorpresas. Dentro de la última remesa de lanzamientos encontramos a 'Zathura, una aventura espacial', la muy entretenida película de ciencia ficción que en cierta manera funciona a modo de secuela secreta de la mítica 'Jumanji'.

Estrenada en 2005, 'Zathura, una aventura espacial' es la adaptación de un libro de Chris Van Allsburg, el mismo autor detrás de 'Jumanji'. Sin embargo, Hollywood sorprendió al decidir que su adaptación cinematográfica iba a potenciar al máximo el encontrar una identidad propia, algo que debemos principalmente tanto a Van Allsburg como a su director Jon Favreau.

Diferente a 'Jumanji'

En Sony sí que quisieron hacer todo lo posible por promocionar 'Zathura, una aventura espacial' como una secuela de 'Jumanji', pero se encontró con la oposición del autor del libro original y del director de su adaptación cinematográfica. El propio Favreau comentó en UT San Diego que "tiene una sensibilidad muy diferente, no comparte ninguno de los mismos personajes y se desarrolla al otro lado del país. No quiero que la gente piense que se trata de una secuela".

Todo ello también se nota en el trabajo de dirección de Favreau, quien logra componer una aventura para todos los públicos que aprovecha el cambio de la jungla por el espacio. Con un ritmo impecable y un más que efectivo acabado visual, 'Zathura, una aventura espacial' es un gran entretenimiento que, por desgracia, fue ignorado por el público en su momento.

De hecho, el estreno de 'Zathura, una aventura espacial' fue totalmente eclipsado por el lanzamiento de 'Chicken Little', uno de los peores clásicos animados de Disney. Y es que pese a llegar a los cines una semana después, el largometraje de Favreau no pasó del segundo puesto en los cines de Estados Unidos para luego hundirse rápidamente. Al final, su mediocre andadura por las salas de todo el mundo se saldó con unos ingresos de 65 millones de dólares, justo la misma cantidad de su presupuesto.

Es verdad que la ausencia de un actor con tanto gancho como Robin Williams se deja notar, pero el reparto es otro de los aciertos de la película, pues fue uno de los primeros trabajos tanto de Kristen Stewart como de Josh Hutcherson. De hecho, una cosa destacable es que tanto Hutcherson como el menos conocido Jonah Bobo comparten buena química y logran alejarse del estereotipo de niño más o menos inaguantable que suele predominar en este tipo de producciones.

Tras su pinchazo en cines, 'Zathura, una aventura espacial' cayó en un olvido relativo -sí que ha generado un pequeño culto, pero tampoco nada atronador- y aún hoy permanece como la oveja negra de la franquicia 'Jumanji'. Una injusticia que quizá su llegada a Netflix España ayude un poco a solucionar...

En Espinof | Las mejores películas de aventuras de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025