HOY SE HABLA DE

La trilogía que está arrasando en Netflix. Una saga mítica de superhéroes que lleva 21 años sin estrenar una nueva película

Marvel lleva tiempo intentando resucitarla, pero el proyecto no termina de salir adelante

Reynolds Ryan
4 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
13916 publicaciones de Mikel Zorrilla

Una cosa que ha quedado claro es que en Netflix pueden triunfar películas estrenadas en cines hace mucho, pero la duda está en saber cuáles lo conseguirán y cuáles acabarán rápidamente sepultadas en el catálogo de la plataforma. Ahora hay una trilogía que está arrasando hasta el punto de que sus tres películas forman parte actualmente del Top 10 en España: 'Blade'.

Netflix incluyó hace apenas unos días las tres películas de superhéroes protagonizadas por Wesley Snipes en su catálogo, y le ha salido muy bien la jugada. Tal y como confirma Flixpatrol, todas ellas están ahora mismo entre lo más visto de la plataforma, resultando llamativo que la muy criticada 'Blade: Trinity' esté por encima de 'Blade 2'.

Qué pasa con 'Blade'

Recordemos que la saga de Blade lleva paralizada desde 2004. Es cierto que Marvel tiene en desarrollo una película con Mahershala Ali sustituyendo a Snipes -quien retomó brevemente el personaje para una aparición triunfal en 'Deadpool y Lobezno'-, pero el proyecto se ha retrasado ya tantas veces que a nadie le sorprendería si acaba siendo cancelado.

Qué está pasando con la nueva 'Blade'. Marvel por fin confiesa el verdadero motivo por el que la película con Mahershala Ali se está retrasando tanto
En Espinof
Qué está pasando con la nueva 'Blade'. Marvel por fin confiesa el verdadero motivo por el que la película con Mahershala Ali se está retrasando tanto

Mientras esperamos a ver si ese proyecto sale finalmente adelante, lo que sí tenemos es la opción de disfrutar de esta trilogía que arrancó en 1998 con una inolvidable película dirigida por Stephen Norrington. Luego fue el aclamado Guilermo del Toro quien dirigió una segunda entrega que para muchos es la mejor de la saga.

Menos suerte tuvo David S. Goyer con 'Blade: Trinity', una película por la que se apostó con más fuerza -es la más cara de la saga con un presupuesto de 65 millones de dólares- y acabó dejando mal sabor de boca en todos los aspectos. Eso unido al pésimo comportamiento de Snipes llevó a que la cosa no pasara de ahí, y eso que en un principio incluso se manejaba la idea de hacer un spin-off centrado en los personajes de Ryan Reynols y Jessica Biel.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025

Temas

Ver 4 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios