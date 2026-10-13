Clint Eastwood compró un rancho de 54 hectáreas en California en 1995 y después donó esas tierras para crear una reserva natural

Clint Eastwood es conocido por su trabajo en el cine, lo que ha dado pie a multitud de películas que han pasado a la historia. Sin embargo, su huella en este mundo va más allá del séptimo arte, pues en 1995 compró un rancho de 54 hectáreas en California que luego donó para la creación de una reserva natural que además forma parte de un plan de control de inundaciones.

Hay que remontarse 31 años en el tiempo para encontrar el momento en el que Eastwood compró una antigua granja de alcachofas situada junto al río Carmel. El autor de 'Sin perdón' perfectamente podría haberle intentado sacar partido económico, ya que tenía derechos de agua y mucho potencial de desarrollo. En su lugar optó por hacer algo totalmente altruista.

"Es realmente gratificante"

Apenas dos años pasaron hasta que él y su esposa decidieron donar el rancho valorado en 6 millones de dólares a do en 6 millones de dólares al Big Sur Land Trust, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la naturaleza y la protección de los paisajes. En concreto, en 1997 se donaron 49 acres y otros 79 ya en 2016, por lo que fue una decisión meditada en el tiempo.

El propio Eastwood comentó en 2016 que "las aguas ide nundaciones atravesarán esta tierra y llegarán al mar sin afectar a los vecinos", no sin antes bromear diciendo que "soy Clint Eastwood, exalcalde de Carmel y antiguo propietario de terrenos. Pero a día de hoy, ando un poco escaso de terrenos".

Esta donación forma parte de un plan más grande conocido como Carmel River FREE, que busca ir un paso más allá para que las crecidas del río tengan más espacios por el que extenderse, reduciendo así al máximo el peligro de inundaciones que afecta a los vecinos o negocios de la zona.

Eso sí, el proyecto todavía no está completado, ya que requiere una inversión de 57,5 millones de dólares. Por ahora, la alianza entre Big Sur Land Trust y el condado de Monterrey se ha asegurado ya de conseguir 25, pero todavía quedan pendientes de conseguir otros 27,1 que deberían llegar a a través de CalOES/FEMA.

Por el momento, Eastwood se ha mostrado muy contento con todo esto, afirmando que "ver cómo la restauración, las mejoras en la llanura aluvial, los beneficios para la comunidad y el medio ambiente se unen es realmente gratificante". Ya solamente falta que el proyecto termine de dar el último empujón para que la leyenda de Hollywood pueda verlo completado con vida.

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