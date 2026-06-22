'Eduardo Manostijeras' casi tuvo un protagonista diferente, pero dejó pasar el clásico de fantasía de Tim Burton porque "no entendía nada"

Hay películas que es imposible imaginarnos con otro reparto diferente, y 'Eduardo Manostijeras' ('Edward Scissorhands', 1990) es una de ellas. O, por lo menos, es dificilísimo pensar en otro que no sea Johnny Depp como el protagonista de este cuento fantástico de Tim Burton.

Mejor tarde que nunca

'Eduardo Manostijeras' es la historia de un joven que fue creado artificialmente por un científico, pero su padre murió antes de completar su obra y le dejó con tijeras en lugar de manos. Cuando es rescatado por una madre de familia se muda a un barrio de clase media, donde le cuesta encajar, con Burton retratando como él solo sabe la incomodidad de ser diferente en un entorno social tremendamente cerrado.

Lo cierto es que Depp no era la primera opción en la lista de Tim Burton, y uno de los actores que el director quería para Edward era Gary Oldman. En aquel momento Oldman era una estrella en alza que venía de protagonizar 'Sid y Nancy' y 'Ábrete de orejas', y pronto recibió una oferta para 'Eduardo Manostijeras'.

"Mi agente pensaba que tenía una buena oportunidad de conseguir el papel", explicó Oldman en una entrevista con The Hollywood Reporter sobre su carrera. "Me dijeron que leyese el guión, me lo enviaron y les dije... No lo pillo. Leí ese guioncito raro y peculiar, y no entendí nada. Le dije a mi agente que no lo entendía, que no me tiraba".

Oldman admite que entonces no estaba familiarizado con el trabajo de Burton, y que ni siquiera llegó a reunirse con él. Aunque cuando 'Eduardo Manostijeras' se estrenó en cines en 1990, su percepción cambió por completo.

"Fui al cine a verla. Con ese plano de inicio, todas esas casa de colores brillantes, y entonces la cámara se mueve a esa especie de castillo en la colina. Con solo dos minutos dije...¡Ahora lo pillo!", admitió Oldman.

Por lo menos tuvo la oportunidad de compartir pantalla con Winona Ryder un par de años después, al protagonizar 'Drácula, de Bram Stoker'. El actor también admite que no es la única vez que ha dejado pasar de largo un personaje peculiar, ya que en su momento también le ofrecieron el papel de Espantapájaros en 'Batman Begins' pero "no quería interpretar a otro rarito", por lo que terminó consiguiendo el rol de Jim Gordon.

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