Hugh Jackman, sobre cómo afronta cada día: "Si te hundes hasta el fondo del océano, siempre hay calma y paz; eso es lo que la meditación representa para mí"

No solo lo dice Ryan Reynolds, también cualquiera que haya trabajado con él. Hugh Jackman es una de esas raras estrellas de Hollywood capaces de ganarse la admiración tanto de compañeros como de espectadores, gracias a una profesionalidad intachable, una enorme cercanía y un carisma innegable. Y lo mejor de todo es que la edad no parece estar pasándole factura en su ánimo profesional. Puede que en esto tenga mucho que ver sus hábitos diarios más innegociables, desde levantarse en la madrugada hasta su devoción por la calma interior, para rendir al máximo nivel sin perder el norte.
Sobre ellos, y en general sobre su estilo de vida a pocos días de cumplir 58 años (los hará este 12 de octubre), ha querido hablar esta semana en una interesante entrevista con Variety: "Si me levanto muy temprano, no medito justo al despertarme. Pero llevo 30 años meditando. A veces espero y lo hago a la hora del almuerzo, pero ya he aprendido la lección. Sin importar a qué hora sea el llamado para rodar, simplemente me levanto un poco antes y hago todo", explica, dejando claro que si hay que dormir menos, se duerme menos. Algo que aprendió cuando empezó a trabajar en un gimnasio ya que él muy madrugador no es que fuera de joven: "No querrás llegar tarde para la gente. Por muy simpático que seas, no te van a dar muchas más oportunidades".
Una rutina que lleva a rajatabla
Hugh Jackman insiste en que la meditación es algo que lleva muy a rajatabla. "Me da un espacio para lo que yo llamo volver a casa conmigo mismo dos veces al día, sin importar lo que esté pasando. (…) Pase lo que pase en la superficie, si te hundes hasta el fondo del océano, siempre hay calma y paz. Y eso es lo que la meditación representa para mí. Así que es como un recordatorio, dos veces al día, de lo que hay bajo la superficie", continúa conversando con Variety, diciendo que todo esto lo aprendió originalmente a través de la School of Practical Philosophy a la que le introdujo un amigo que estaba estudiando interpretación: Tenía 22 o 23 años, y realmente lo cambió todo", completa.
"Y simplemente pienso: '¿Por qué no está todo el mundo en el planeta haciendo esto'"
Y como decíamos, es una rutina, buscar la paz interior, que trata de llevar consigo siempre: "Una de mis cosas favoritas, si estoy en Australia es que siempre me levanto antes de que salga el sol para poder meterme al agua justo cuando amanece. Y simplemente pienso: '¿Por qué no está todo el mundo en el planeta haciendo esto'". Nunca te sientes mejor". ¿Y si no tiene una playa a pocos metros? "Camino mucho más en Nueva York que en cualquier otro sitio. Aunque probablemente sea la ciudad más densa, simplemente voy a todas partes caminando o en bicicleta. Pero me gusta estar activo cada mañana". Desde luego si tienes tiempo de sobra y no diluvia...
Ahí queda estas palabras del una vez nominado al Oscar por Los Miserables (Les Misérables). Hugh Jackman estrenó este año un par de películas interesantes. Por un lado tuvimos 'La muerte de Robin Hood', donde hizo de un legendario arquero que ha de lidiar con los muchos demonios de su pasado, y por otro, mi favorita si me lo preguntáis, 'Las ovejas detectives', en la que interpreta a un pastor cuya muerte desemboca una investigación por parte de sus animales tan entrañable como sentimental.
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