"Creo que fue un gran shock para él". Hugh Jackman explica por qué aceptó volver a ser Lobezno y cómo se lo dijo a Ryan Reynolds

El anuncio de Ryan Reynolds del regreso de Hugh Jackman como Lobezno en 'Deadpool 3' prendió fuego a Internet. Aunque había rumores sobre su vuelta antes del anuncio, fue una sorpresa para los fans, especialmente después de la desaparición del personaje en 'Logan'. Jackman había estado bromeando con Reynolds sobre sus intentos para tener al mutante en su franquicia.

A pesar de que su presencia arrojar sombras sobre el retiro de Jackman, los fans de Marvel están emocionados de ver al X-Men en la pantalla grande de nuevo, y el actor ahora ha recordado el momento en que se acercó a su amigo para confirmar que interpretaría al personaje una vez más. Ya se mostró distante con Variety antes de que se hiciera el anuncio oficial y admitió que estuvo mintiendo a todos los que le preguntaron acerca de volver a interpretar al personaje de Marvel, hasta que tomó su decisión final mientras estaba de vacaciones con su familia.

