Sacando a la luz los trapos sucios de Facebook mientras luchamos con nuestra madre malévola

Esperábamos que el éxito de 'La bola negra' fuese in crescendo conforme el boca-oreja fuese cobrando fuerza tras su primer fin de semana en cartel, pero los Javis han obrado un pequeño milagro al aumentar un 24 % respecto al ejercicio anterior, recaudando entre el 2 y el 4 de octubre 5,98 millones de euros que han ayudado a levantar la taquilla española hasta unos contundentes 10,2 millones cosechados a través de 1,3 millones de espectadores.

Brad Pitt continúa por encima del millón de euros en su segunda gracias a 'En el corazón de la bestia', tomando la delantera a 'Resident Evil' y a 'Verity. La sombra de un engaño', único debut que se ha colado en el Top 5 con lo más visto del finde gracias a 0,68 millones de euros. 'La isla olvidada', por su parte, aguanta en el quinto puesto tras un leve descenso del 19 %, tal y como puedes ver en la tabla bajo estas líneas que recopila toda la información.

POSICIÓN PELÍCULA RECAUDACIÓN +/- % RECAUDACIÓN TOTAL SEMANAS 1 LA BOLA NEGRA 5 989 992 +24 % 14.885.630 2 2 EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA 1 055 494 -21 % 2.397.613 2 3 RESIDENT EVIL 744 927 -34 % 5.013.053 3 4 VERITY. LA SOMBRA DE UN ENGAÑO 689 523

689.523 1 5 LA ISLA OLVIDADA 344 902 -19 % 769.128 2

Los estrenos del 9 de octubre de 2026

En lo que respecta a las novedades que llegarán a nuestras salas de cine este viernes 9 de octubre de 2026, el surtido es de lo más apetecible, y llega encabezado por un trío de ases que comienza con 'El precio de la red' ('The Social Reckoning'), la secuela película complementaria a 'La red social' de David Fincher que, bajo la batuta de Aaron Sorkin, explora uno de los episodios más oscuros de la Facebook de Mark Zuckerberg. Mikey Madison, Jeremy Allen White y Jeremy Strong presiden su reparto.

Por otro lado, los amantes del terror tienen una cita con Jessica Chastain y Jay Duplass en 'La otra madre'. Blumhouse Productions acoge a Rob Savage, responsables de títulos como 'Host' o 'Dashcam' para contar la historia de una niña de 8 años que es perturbada por una entidad malévola a la que llama "otra mamá". Una fiesta de jumpscares para quien tenga ganas de pegar unos cuantos saltos en la butaca.

El tercer estreno principal es el del prestigioso documental 'NAZA' de Yuval Abraham y Rachel Szor, ovacionado en la última edición del Festival de Venecia por su crudo retrato del genocidio palestino por parte de Israel. Rodada de noche en los tejados de Tel Aviv, cuenta con el cineasta Jonathan Glazer, firmante de 'La zona de interés', como productor, lo cual dice mucho sobre el tipo de experiencia —y de contundencia— que podemos esperar.

Los estrenos de la semana los completan la cinta de aventuras 'El árbol muy muy lejano', protagonizada por Claire Foy, Andrew Garfield y Rebecca Ferguson; la nueva película animada de Doraemon, subtitulada 'Aventuras en el mundo del arte'; el thriller español ambientado en la Vizcaya de 1930 'Las ciegas hormigas', dirigido por Igor Legarreta; y el thriller 'Su propio infierno' ('Her Private Hell') del siempre interesantísimo Nicolas Winding Refn, que vuelve a hacer de las suyas y a dejar ojiplático a todo el que ose a adentrarse en sus peculiares placeres.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

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Y si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia. ¿No sabes lo que te vas a encontrar en ella? Pues aquí tienes un extracto de nuestra edición de este 9 de octubre.

La imagen de la semana

Mike Flanagan continúa ganándose a pulso la etiqueta de Master of Horror contemporáneo. Después de enamorarnos con producciones de la talla de 'La maldición de Hill House' y de atreverse a versionar la eterna 'Carrie' de Stephen King, el de Salem vuelve a la carga para intentar salvar la franquicia 'El exorcista' tras el descalabro de 'Creyente', y aspira a hacerlo con una nueva entrega subtitulada 'Martyrs' que acaba de mostrar al público sus primeras imágenes. ¿Scarlett Johansson caracterizada de detective, morgues y salas de ejecuciones? Música para nuestros oídos.

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