'La vida de una mujer' relata sin complaciencia una etapa poco visible en el cine. Es una película sobre las contradicciones del deseo femenino a los 50 años

'La vida de una mujer' es una comedia dramática con mucho diálogo que sigue a una cirujana maxilofacial de 55 años cuando su vida, que hasta ese momento tenía más o menos bajo control, empieza a desmoronarse. Dirigida por Charline Bourgeois-Tacquet, sigue a Gabrielle, una mujer brillante en el quirófano, exigente con sus compañeros y tremendamente independiente, pero fuera del hospital arrastra una relación cada vez más distante con su marido, una convivencia complicada con sus hijastros adolescentes y la preocupación por una madre que se encuentra en la fase final de la demencia.

Todo cambia cuando Frida, una joven escritora, aparece en su trabajo para investigar una novela. Entre ambas surge una atracción inesperada, aunque la película -que, por cierto, acaba de estrenarse en cines- no pretende convertir esta aventura en una gran revelación vital ni en una historia romántica convencional.

Una protagonista muy caótica

Gabrielle trabaja en un hospital de Lyon con recursos limitados. Se enfrenta a recortes presupuestarios, internos poco motivados y una enorme carga de responsabilidad. Su trabajo es lo primero y no parece dispuesta a pedir disculpas por ello. Pero en casa, sin embargo, la situación es bastante menos satisfactoria: su marido Henri (Charles Berling) mantiene una actitud distante y los hijos adolescentes de una relación anterior, a los que Gabrielle ha ayudado a criar, no parecen demasiado agradecidos.

Pero la llegada de Frida introduce un elemento completamente nuevo. La joven novelista le pide presenciar una de sus operaciones para documentarse y ambas terminan embarcadas en una relación que comienza de una manera casi absurda, con las dos mujeres agarrándose de la mano a escondidas durante una función de ballet.

De hecho, algunos de los mejores momentos de la película transcurren cuando Gabrielle acompaña a Frida a entrevistar a un reconocido escritor. El personaje está interpretado por el novelista italiano Erri De Luca, que aporta una serenidad que contrasta con el ritmo frenético de la protagonista y es en su austera casa de los Alpes italianos donde la relación entre Gabrielle y Frida termina de consumarse, durante una estancia en la que el anciano escritor parece intuir lo que está a punto de ocurrir cuando advierte a Gabrielle sobre lo pequeña que es su cama. A partir de ahí, la película se pregunta si lo que está viviendo Gabrielle es realmente una crisis de mediana edad, si sus sentimientos por Frida son algo pasajero y hasta qué punto esta aventura ha cambiado su relación con Henri.

El problema es que 'La vida de una mujer' no siempre consigue convertir todas esas preguntas en un relato cohesionado. La enfermedad de Arlette, la madre de Gabrielle, añade otra capa de complejidad a una protagonista que intenta mantener la frialdad y la objetividad de una médica mientras asume sus responsabilidades como hija. Y al mismo tiempo, su relación con Kamyar, su asistente y uno de sus apoyos más importantes en el hospital, también se deteriora cuando él solicita dos meses de baja por paternidad.

No hace falta cambiar para seguir siendo fascinante

Una de las virtudes de la película está en que Bourgeois-Tacquet no convierte a Gabrielle en una mujer que necesite aprender una lección o reinventarse después de los 50. La directora está más interesada en observar sus contradicciones y en mostrar cómo se relaciona con un mundo que a menudo parece exigirle que sea menos ambiciosa, menos exigente y más complaciente. Y Léa Drucker, ganadora de su segundo César por 'Caso 137', aporta una interpretación llena de matices, consiguiendo mostrar tanto la dureza profesional de Gabrielle como una faceta mucho más sensual y vulnerable cuando está con Frida.

La película, además, adapta su ritmo a la propia protagonista. La fotografía de Noé Bach se vuelve más pausada y cercana cuando Gabrielle está relajada, y luego las escenas en el hospital se construyen con planos secuencia rápidos y vertiginosos que la convierten en una pieza más de una maquinaria que nunca se detiene. Con apenas 99 minutos, 'La vida de una mujer' es bastante ágil, incluso aunque su desenlace y algunas de sus decisiones narrativas resulten menos convincentes.

Bourgeois-Tacquet consigue construir un retrato femenino concreto, vitalista y poco complaciente. Algo que no se suele ver mucho en las historias de mujeres en esta etapa concreta de la vida. Y eso se agradece.

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