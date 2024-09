La ingeniosa forma de 'Bitelchús Bitelchús' para incluir al personaje de Jeffrey Jones y las turbias razones detrás de la ausencia del actor

El actor Jeffrey Jones no aparece en la secuela del director Tim Burton, 'Bitelchús Bitelchús', pero el patriarca de los Deetz, Charles, en el éxito de culto de 1988 no está del todo ausente pero no con la cara de Jones, que ahora tiene 77 años. La razón por la que está "cancelado" es bastante más terrorífica que los zombies del inframundo, pero la manera de resolverlo en la pantalla no podría ser más ingeniosa.

Spoilers sobre ese aspecto en el texto.

Una condena que congela la sonrisa

El actor se declaró inocente en 2003 de los cargos de posesión de pornografía infantil que se le imputaban por haber contratado a un niño de 14 años para que posara en unas fotos lascivas. El protagonista de 'Amadeus' fue condenado a cinco años de libertad condicional, asesoramiento y registro como delincuente sexual para el resto de su vida. En Florida en 2004 y luego en California en 2010, Jones fue detenido por no actualizar su estado de delincuente sexual.

Tras declararse culpable de este último cargo, su sentencia incluía horas de servicio comunitario y años adicionales de libertad condicional. Burton y los protagonistas no han hecho comentarios sobre Jones o su ausencia en la nueva película. Sin embargo, la forma en que se aborda el destino de Charles es sintomática. Delia, la esposa de Charles, comunica a Lydia la noticia de su muerte al principio de la nueva película. A través de su narración, Burton utiliza una animación stop-motion para explicar el destino del personaje: Un tiburón le arranca la cabeza y los hombros, matándole. Pero después de su muerte, Charles es un cuerpo con la cabeza y los hombros arrancados a mordiscos vagando de un lado a otro.

Mientras hablaba con Entertainment Weekly sobre la ausencia de Jones en la película, el guionista Alfred Gough, que coescribió la nueva película con Miles Millar, dijo que Burton fue quien propuso la secuencia animada en stop-motion para mostrar la muerte de Charles al principio de la película.

"La forma en que Charles muere en esa pieza animada es la pesadilla de Tim al morir. Literalmente, nos lo reveló "Mi pesadilla es que tengo un accidente de avión, sobrevivo al accidente, casi me ahogo y me come un tiburón. Nos dijimos: 'Qué genialidad'. Así es como va a morir"

