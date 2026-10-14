James McAvoy recuerda el acoso que sufrió en su primer trabajo como actor: "Se rieron de mí durante tres minutos"

Con apenas un episodio en una de las miniseries bélicas más celebradas de la televisión, James McAvoy tuvo que enfrentarse a una bienvenida bastante menos amable de lo que cabría esperar. El actor escocés acaba de recordar el incómodo episodio que vivió al incorporarse al rodaje de 'Hermanos de sangre', una producción de HBO impulsada por Steven Spielberg y Tom Hanks que supuso una de sus primeras experiencias como intérprete profesional.

La anécdota ha salido a la luz durante su reciente visita a 'Watch What Happens Live', el programa presentado por Andy Cohen. Allí, McAvoy ha narrado que acababa de terminar sus estudios de interpretación cuando consiguió el papel del soldado James Miller. Aunque su participación se limitaba a un capítulo, el personaje tenía bastante más diálogo y presencia en pantalla que otros integrantes del reparto, algunos de los cuales llevaban meses trabajando en la producción.

Esa diferencia, según su relato, no sentó nada bien a determinados compañeros. "Había un montón de actores y estábamos rodando una escena en un bar en la que aparecía todo el mundo", ha recordado sobre aquella primera jornada. Después ha explicado el motivo del descontento: "Aquellos chicos llevaban nueve o diez meses allí y tenían una frase en un episodio y otra diez episodios después. Estaban todos cabreados. Yo llegué para un solo episodio y tenía una historia, escenas y un montón de diálogos".

La reacción de uno de ellos fue especialmente desagradable. Cuando Cohen le ha mostrado una fotografía del reparto, McAvoy ha señalado que uno de los actores que aparecían en ella había protagonizado aquel episodio de acoso: "Decidió acosarme en mi primer día como actor profesional después de salir de la escuela de interpretación. Consiguió que sus amigos y él se pusieran a señalarme y a reírse de mí durante unos tres minutos".

No todo el equipo, sin embargo, participó en aquella situación. El intérprete ha destacado el comportamiento de Dexter Fletcher, que años después dirigiría películas como 'Rocketman', y de Robin Laing, quienes se acercaron a él para que no tuviera que afrontar solo aquel momento. "Me apartaron y me dijeron: 'Ven con nosotros, tío'", ha apuntado, agradecido por el gesto de ambos compañeros.

James McAvoy en 'Hermanos de sangre'

Pese a aquella experiencia, McAvoy no reniega de su paso por la miniserie. De hecho, cuando le pidieron que valorase el conjunto del rodaje, le ha concedido una nota de nueve sobre diez. La primera jornada, eso sí, merecía una puntuación muy distinta: "Ese día me pareció un dos".

La miniserie bélica que marcó la televisión

Estrenada en 2001, 'Hermanos de sangre' fue un éxito de crítica y público. La producción de Spielberg y Hanks ganó varios premios Emmy, incluido el de mejor miniserie, y recibió un premio Peabody. Su impacto también contribuyó a consolidar una colaboración televisiva que continuaría con 'The Pacific', estrenada en 2010, y 'Los amos del aire', lanzada en 2024.

Varios de sus intérpretes, como Damian Lewis, Ron Livingston y Colin Hanks, desarrollaron posteriormente carreras destacadas en cine y televisión. McAvoy también encontraría pronto nuevas oportunidades: en 2005 interpretó al fauno Tumnus en 'Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario', un papel que contribuyó a darle visibilidad internacional.

Aquel primer día en 'Hermanos de sangre' quedó así como un recuerdo amargo en una trayectoria que terminaría llevándolo a convertirse en uno de los actores británicos más reconocidos de su generación.

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