Mam Smith, coordinadora de intimidad de confianza de Zendaya: "Se le exige mucho, es fundamental que esté protegida y apoyada"

La figura del coordinador de intimidad en el cine y la televisión es una figura relativamente nueva en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su importancia es cada vez mayor, sobre todo para los intérpretes que quieren sentirse más protegidos en las escenas de sexo y/o desnudo.

Un nombre muy destacado dentro de esta profesión es el Mam Smith, ya que se ha convertido en la coordinadora de intimidad de confianza de Zendaya. Trabajaron juntas por primera vez en 'Euphoria' y posteriormente han vuelto a coincidir tanto en como en 'Rivales' como en 'El drama', donde la actriz tenía alguna que otra escena comprometida.

"No quieren hablar de ello"

Smith aclara en Emerson College que "debido al estigma que rodea al sexo y la desnudez, no quieren hablar de ello. Quizás dediquen 10 minutos a hablar de las escenas de acción en una reunión de producción, y luego digan que los personajes van a estar en la ducha teniendo sexo, y digan: Ya hablaremos de eso más tarde", porque son momentos que a muchos no les gusta revivir.

Sobre sus colaboraciones con Zendaya, lo primero que destaca Smith en Backstage es que "cuanta más confianza y entendimiento mutuo se establezca, más fácil será”. Ella me ve y sabe: ‘Vale, yo me encargo’. Sabe de lo que soy capaz. Sabe que la apoyo. Sabe que la voy a proteger… Está en una posición difícil, porque tiene mucho poder en esta industria. Ha trabajado muchísimo y se le exige mucho, es fundamental que esté protegida y apoyada. Así que hemos desarrollado una relación en la que puedo hacerlo".

Además, Smith destaca lo siguiente sobre cómo se manejan las escenas de intimidad para que los protagonistas de las mismas se sientan a gusto: "Hacemos lo que llamamos mapeo corporal. Hablas con una actriz o un actor y le preguntas: ‘¿Dónde es seguro tocar y dónde no?’. Lo analizas. ‘Vale, no mi trasero. No quiero que me toques la grasa del costado. Esto me sacará de la escena. Esto está bien. Tengo las orejas sensibles’. Estableces esos parámetros y luego todo lo demás es válido. Así que ahora puedes sentirte libre y no te preocupas por si te has pasado de la raya. Tenemos muy claro cuál es nuestro límite, así que puedes moverte con libertad dentro de él".

Smith también ha ejercido como coordinadora de intimidad en otras series como 'The Idol', 'Lioness' y 'Landman: Un negocio crudo' o en 'Honey Don't', el largometraje de Ethan Coen protagonizado por Margaret Qualley y Aubrey Plaza.

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