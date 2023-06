'The Idol' es un fanfic erótico de The Weeknd: la serie de HBO podría ser una interesante reflexión sobre fama e industria musical pero se echa a perder

Se puede decir muchísimas cosas de 'The Idol'. Algunas positivas y otras no tanto. Lo que está claro es que la nueva serie de Sam Levinson ('Euphoria') para HBO ha llegado rodeada de mucho (muchísimo) ruido, la mayoría negativo y que iba desde toda la controversia del rodaje y una crítica que la destrozó en Cannes.

Por otro lado, en un movimiento poco común, desde la plataforma tampoco han facilitado visionados para prensa previos al estreno, le confería un aura (sospechoso) adicional de misterio en torno a lo que nos íbamos a encontrar. Así que había mucha curiosidad por ver qué había pasado con esta colaboración entre Levinson, Abel Tesfaye (The Weeknd) y Reza Fahim.

Con estos antecedentes uno comienza a ver esta ficción entre lo escéptico y cierta esperanza de que, en conjunto, deje un buen sabor de boca. La respuesta es un poco un sí pero no en lo que navegamos por algo más de cincuenta minutos de retrato de estrella "rota" (la Jocelyn de una increíble Lily-Rose Depp) y el comienzo de una relación algo... malsana.

Todo iba bien y de pronto... ¡The Weeknd!

Esta sensación tampoco es extraña porque no suele ser fácil el entrar en las propuestas excesivas pero estéticamente precisas de Levinson. Sin embargo, uno nota claramente que han tenido que reescribir y regrabar y el resultado es un poco monstruo de Frankenstein entre dos series (dos tonos, más bien) distintas entre sí. La primera, mucho más interesante que la segunda.

Es precisamente cuando aparece The Weeknd con su personaje de Tedros, dueño de un club nocturno al que asiste la joven Jocelyn, cuando 'The Idol' pasa de ser un interesante retrato sobre fama, los juguetes de la industria (musical en este caso) y su uso, transformación y "control del relato" a algo bastante más anodino y plano.

Que tampoco es que el primer acto del primer episodio fuese mucho menos superficial pero sí que se exponen, quizás de manera demasiado evidente, temas con bastante enjundia: se habla de enfermedad mental y su posible "romantización", de fama, de sexualidad y exposición del propio cuerpo, de la persona y de la imagen de la misma.

Claro, teniendo en cuenta todo lo que se cuenta sobre la presunta pesadilla de rodaje de la serie, cuestiones como que el personaje interpretado por Hank Azaria decida encerrar en el cuarto de baño al coordinador de intimidad de la sesión de fotos en la que Jocelyn decide mostrar sus pechos tienen un aire algo retorcido e incluso probablemente referencial. Uno se imagina que pudiera haber pasado realmente en ese rodaje.

Jocelyn, la popstar total

Sospechas (infundadas o no) aparte, esa sesión de fotos con la que arranca 'The Idol' es vibrante y fascinantemente manejada con maestría por Lily-Rose Depp, que es capaz de cautivar a la cámara y desplegar no solo un indudable talento, sino una sensualidad desbordante. Es absolutamente magnética y la serie trabaja en potenciar eso.

La pena es que todo intento de entretejer capas del relato se disipan en cuanto nuestra protagonista conoce a Tedros. De repente la serie tiene la simplicidad de un cuento, oscuro y erótico, de estos que te encuentras a millones en Wattpad y plataformas similares. Es, extrañamente, casi un fanfic de sí mismo. Un fanfic del propio Tesfaye, cuya actuación es pésima.

Quizás sería injusto achacar todo lo malo de 'The Idol' a la presencia de Tesfaye en ella, pero el cambio de tono (y de enfoque) que hay es demasiado evidente como para no hacerlo notar. Esa diferencia abisal entre ambos protagonistas y cómo están enfocados, viene muy en detrimento. Y no me voy a meter en los componentes eróticos de la serie que están entre lo incómodo, lo obsceno y lo gratuito.

Más que hablar en términos de si 'The Idol' es buena o mala, creo que la palabra para definirla mejor es frustrante. Uno nota que hay elementos de sobra interesantes para hacer algo tan llamativo como profundo, como corresponde a la oferta habitual de HBO. Esos elementos están ahí. Lástima que no los aprovechen.

En Espinof | Las mejores series de HBO en 2023