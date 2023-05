"50 sombras de Tesfaye: una odisea en Pornhub". Las primeras críticas de 'The Idol' destrozan la polémica serie del creador de 'Euphoria' y The Weeknd para HBO

Se veían venir los ríos de tinta digital atravesando Internet desde Cannes y finalmente ha sido así. HBO realizó el preestreno de 'The Idol', la controvertida serie de Sam Levinson ('Euphoria'), The Weeknd (pseudónimo de Abel Tesfaye) y Reza Fahim que llegará a nuestras pantallas el próximo 4 de junio vía HBO Max.

Y, creo que para sorpresa de bastantes pocos, las reacciones han sido bastante viscerales con la nueva propuesta de exploración de la fama y sexo a través de la historia de una joven estrella del pop (interpretada por Lily-Rose Depp) y la relación tóxica que empieza a mantener con un gurú/líder de una suerte de secta, interpretado por el propio Tesfaye.

Una serie controvertida tanto delante como detrás de las cámaras

Compuesta por seis episodios, 'The Idol' ha estado rodeada de polémica desde el principio, con acusaciones de ambiente tóxico en el set y la sonada salida de Amy Seimetz como directora por diferencias creativas —es vox populi que a Tesfaye no le gustaba la perspectiva femenina de la serie—. Esto supuso 75 millones de dólares "tirados" y jornadas intensivas para regrabar.

Estos precedentes (y bueno, porque 'Euphoria' es de las mejores series actuales) convertían este drama en uno de los más esperados de este verano... y las primeras críticas van desde lo "mixto" hasta el varapalo más duro y puro al considerar que buscan más el impacto que el contar algo interesante.

«Tiene el rollo 'Euphoria' que podrías esperar pero es más como si alguien pusiese 'Cisne negro', 'Succession' y 'Secretary' en una batidora y la dejase estallar,» comenta por ejemplo Eric Kohn, de IndieWire. Ramin Setoodeh, de Variety, hacía un pequeño recopilatorio de reacciones incluyendo "es Clickbait TV".

Si bien afirma que «muestra destellos de potencial cuando deja de esforzarse tanto por ser impactante», Kyle Buchanan, crítico del New York Times es mucho más incisivo:

«'The Idol' o 50 SOMBRAS DE TESFAYE: Una odisea en Pornhub protagonizada por las areolas de Lily Rose Depp y la grasienta coleta de rata de The Weeknd. Me encanta que esto ayude a lanzar el cambio de marca de HBO, ¡debería estar justo al lado de House Hunters!»

Quitando que haya debutado en RottenTomatoes con un 9%, parece que el grueso de la crítica coincide en dos cuestiones: que Lily Rose Depp está fantástica y que es excesiva (incluso retrógrada y cutre) en su erotismo. Yasmine Kandill (Discussing Film) comenta que podría haberse beneficiado de rebajar un poco en ese aspecto. Una cuestión de equilibrio con el erotismo que también destaca Alejandro G. Calvo:

Protagonizada por Tesfaye, Depp y un reparto completado por Suzanna Son, Moses Sumney, Hank Azaria, Da’Vine Joy Randolph, Dan Levy, Troye Sivan, Jane Adams, Eli Roth, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Rachel Sennott y Hari Nef, me temo que tendremos que esperar todavía un poco para ver si 'The Idol' es tal como la pintan. De momento, tendremos que esperar hasta dentro de unos días para ver 'The Idol' y ver si es tal como la están pintando desde Cannes.

