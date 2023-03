75 millones tirados a la basura para que tenga más desnudos que 'Euphoria': la pesadilla de HBO es una serie descrita como "porno de tortura sexual", según Rolling Stone

En HBO estaban convencidos de que tenían un gran éxito entre manos con 'The Idol', ya que se trataba de la nueva serie de Sam Levinson tras su arrollador éxito con 'Euphoria'. Sin embargo, el sueño ha ido convirtiéndose poco a poco en una pesadilla que ha estallado con un artículo de Rolling Stone repleto de incendiarias relevaciones sobre 'The Idol'.

Creada por Levinson junto a Abel "The Weeknd" Tesfaye y Reza Fahim, 'The Idol' cuenta la historia de una joven que anhela convertirse en una estrella pop que se ve obligada a cancelar su gira de conciertos tras sufrir una crisis nerviosa. Sin embargo, no dudará en hacer todo lo posible por recuperar su estatus, iniciando en paralelo una complicada relación con un gurú de la autoayuda que también es el líder de una secta secreta.

Problemas desde el principio

Desde que HBO diese luz verde a 'The Idol' del 2021, prácticamente todo han sido problemas, pues en abril de 2022 se anunciaba que la directora Amy Seimetz ('She Dies Tomorrow') abandonaba la serie cuando se había completado el rodaje de la gran mayoría de sus seis episodios. Poco después se supo que la serie iba a tener que hacer frente a grandes cambios y la única explicación que se nos dio fueron unas declaraciones de Tesfaye señalando que 'The Idol' estaba adquiriendo una perspectiva demasiado femenina.

A priori, todo parecía haberse enderezado, pues el rodaje se reanudó poco después y la campaña promocional de la serie arrancó en julio del año pasado. De hecho, los planes iniciales de HBO eran que 'The Idol' fuese la sustituta de 'La casa del dragón' cuando su primera temporada llegase a su fin. En octubre vimos algún adelanto más y desde entonces todo ha sido silencio.

Ahora 13 miembros del equipo y el reparto de la serie han revelado que los cambios llevaron a que se tirase a la basura una serie casi rodada de un coste que podría haber alcanzado los 75 millones de dólares para que Levinson la rescribiera por completo y volviera a rodarla. Levinson aprovechó tener el control absoluto para elevar la cantidad de sexo y desnudos hasta el mismo nivel de 'Euphoria' o incluso por encima de lo incluido en la serie protagonizada por Zendaya.

Un integrante de la serie no dudó en calificar todo ese proceso como "un desastre", mientras que otro afirmó que "pasó de ser una sátira a aquellos que estaba satirizando". Eso supuso que la serie pasase a convertirse en la historia de un amor decadente con un mensaje tan superficial que algunos miembros del equipo no dudan en describirlo como algo ofensivo. Así lo describe uno de ellos:

Era como una fantasía de violación que cualquier hombre tóxico tendría en la serie y luego la mujer vuelve a por más porque hace su música mejor.

Lo cierto es que ya hubo problemas durante el rodaje con Seimetz, pero porque le entregaron los guiones a medio hacer con el final de temporada todavía por escribir. La lucha por dar forma a la serie fue constante hasta que todo estalló y ella se fue. Esa pausa también supuso la salida de varios integrantes del equipo y la llegada de nuevos miembros a su reparto como Rachel Sennott, Dan Levy o Hank Azaria.

Todo fue aún peor después, con un integrante de la serie afirmando que "no puedo tener un trabajo que me haga llorar todos los días porque solamente tengo dos horas para dormir, y me llevan en 100 direcciones porque nadie lo que está haciendo o nadie sabe lo que quiere porque no sabemos lo que estamos grabando". Y otro describe a Levinson como poco menos que un divo que sabía que iba a conseguir todo lo que quisiera si es que en HBO querían que hiciera una temporada 3 de 'Euphoria'.

Como los guiones iban cambiando de forma constante, nadie tiene realmente claro qué es lo que acabaremos viendo en 'The Idol', pero en su momento llegaron a barajarse escenas como una en la que la protagonista se metía un huevo en la vagina y si se le caía o lo rompía, él se negaría a violarla, lo cual la hundía y hacía que acabase suplicando ser violada porque creía que eso era algo clave para su éxito, algo que un trabajador de la serie resumía: "Era como porno de tortura sexual".

Por su parte, Lily-Rose Depp, hija del inolvidable protagonista de la saga 'Piratas del Caribe' que da vida al personaje principal de 'The Idol', no ha dudado en señalar que Levinson "es el mejor director con el que he trabajado" y que "nunca me he sentido más apoyada o respetada en un espacio creativo". Sin embargo, lo cierto es que ya hubo problemas similares durante el rodaje de la segunda temporada de 'Euphoria', los cuales fueron negados por HBO, pero ahora cuesta bastante creérselo.

Ahora está por ver cuándo veremos 'The Idol', pues en HBO siguen promocionándola para este 2023, pero sin fecha concreta, por lo que cero sorpresas si sigue retrasándose. Eso sí, para negar las acusaciones vertidas en el artículo de Rolling Stone sí que han estado mucho más rápidos desde la cadena:

El planteamiento inicial de la serie y la producción de los primeros episodios, por desgracia, no cumplían los estándares de la HBO, por lo que decidimos hacer un cambio. A lo largo de todo el proceso, el equipo creativo se ha comprometido a crear un entorno de trabajo seguro, colaborativo y de respeto mutuo, y el año pasado, el equipo realizó cambios creativos que consideró que eran lo mejor tanto para la producción como para el reparto y el equipo. Estamos deseando compartir pronto 'The Idol' con el público

Aún más llamativa ha sido la respuesta de The Weeknd lanzando un clip de la serie que casi parece grabado expresamente para responder a Rolling Stone:

