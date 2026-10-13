Disney no tira la toalla con Artemis Fowl. En marcha una serie de animación que busca replicar el éxito de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'

Entre Harry Potter y Percy Jackson parecía que ya estábamos cubiertos en cuanto a sagas de fantasía juveniles. Pero en la misma época surgió en Irlanda la saga de 'Artemis Fowl' escrita por Eoin Colfer, aunque con un enfoque mucho más centrado en los mitos y el folclore irlandés y con una gran diferencia: su protagonista era el malo (o al menos lo intentaba).

Hace unos años Disney intentó levantar una nueva franquicia cinematográfica con una adaptación en acción real de 'Artemis Fowl'. La intentona salió desastrosa, pero ahora llega una segunda oportunidad en formato animado.

Como siempre debió ser

Artemis Fowl se ganó a pulso su ración de fans con una saga fantástica tremendamente novedosa que combinaba fantasía y ciencia ficción, drama familiar y un enfoque bastante más oscuro y macarrilla que otras sagas juveniles de la época.

Proveniente de una larga dinastía de criminales, Artemis Fowl es un niño de 13 años que se propone robar el oro de las hadas, una civilización tremendamente avanzada que vive bajo tierra. Con el tesoro planea curar a su madre enferma y salvar a su familia de sus enemigos, metiéndonos en una adictiva saga de fantasía entre grandes golpes y viajes por todo el mundo.

Durante la Comic Con de Nueva York el propio Colfer asistió a un panel que celebraba los 25 años de los libros, que empezaron a publicarse en 2001. Y la mejor forma de hacerlo es con una nueva serie de animación para Disney Channel y Disney+, un formato que pega de miedo a 'Artemis Fowl' y que se presta mucho mejor que el live action para sacarle el mejor partido a su magia.

Colfer además estará muy metido en la producción de la serie como productor ejecutivo. Se nota que en Disney están aprendiendo las lecciones adecuadas de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', que cuenta con su creador Rick Riordan como supervisor y productor de la adaptación .

"Estoy orgulloso y encantado de ser parte del equipo tan formidable que llevará la animación de 'Artemis Fowl' a la pantalla. Todo el mundo tiene tantísimo talento y es tan positivo, estoy seguro de que el mundo de las hadas está en excelentes manos", ha dicho Colfer en un comunicado, como recogen desde Cartoon Brew.

Junto a Colfer, también tenemos como productores ejecutivos a Ben Juwono, de 'Moon Girl y Devil Dinosaur' y 'Big Hero 6: La serie', y a Colleen Evanson, de la nueva 'Patoaventuras' y 'Monstruos a la obra'. Vamos, que tenemos a unos cuantos veteranos de la casa haciéndose cargo de Artemis Fowl. Por el momento no se han desvelado más datos sobre la serie ni una fecha de estreno, así que nos toca cruzar los dedos de que a la segunda vaya la vencida.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2026

En Espinof | Las mejores series animadas de 2026