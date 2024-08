Masashi Kishimoto se resiste a despedirse de 'Naruto', pero da pistas sobre la creación de un posible nuevo manga gracias a "su familia y amigos"

Tras cerrar definitivamente 'Naruto', Masashi Kishimoto no se ha alejado demasiado del mundo del manga. Su gran obra terminó en 2014, pero en los siguientes años trabajó en varias historias cortas, un nuevo manga y supervisó 'Boruto' hasta que en 2020 decidió convertirse en el guionista principal.

Hora de volver al ruedo

Así que aunque Kishimoto no se haya retirado, en realidad no ha conseguido alejarse demasiado del universo de 'Naruto' ni tener éxito fuera de él. Su gran intento fue en 2019 con 'Samurai 8: The Tale of Hachimaru', pero su nueva serie no llegó ni al año de publicación y no tuvo una gran acogida al nivel de su predecesora.

Parece que las cosas están cambiando para Kishimoto y, especialmente ahora que 'Boruto' está inmerso en un larguísimo hiato, está listo para meterse en una nueva serie. El mangaka no ha dado detalles específicos ni una posible fecha, pero en una reciente entrevista el mangaka ha dado pistas de que ya anda trabajando en algo.

Kishimoto asistió a un evento fan celebrado en París junto con Mikio Ikemoto, artista de 'Boruto', y cuando le tocó hablar sobre su vida Kishimoto respondió que actualmente está dándole toda su atención a dos cosas: su familia y un nuevo trabajo.

Samurai 8: Tales of Hachimaru

El creador de "Naruto' dijo haber encontrado una nueva motivación gracias a "pasar tiempo de calidad con su familia y amigos", lo que ahora también se había convertido en una prioridad. Y gracias a esta nueva energía, Kishimoto dice estar más abierto a la idea de crear un nuevo manga.

No habría que descartar que este nuevo proyecto sea algún tipo de spin-off de 'Naruto', aunque quizás Kishimoto ya ha sanado del todo sus heridas y está listo para meterse en un proyecto completamente diferente. Tiempo al tiempo, y veremos si finalmente se anima a intentar superarse a sí mismo.

