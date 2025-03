Es la mejor película de Tim Burton de los últimos 25 años. Hoy en TV, una fantástica aventura que fracasó injustamente en cines

Tim Burton llegó a ser uno de los directores más queridos de Hollywood gracias a su estilo inconfundible. Es cierto que no todos sus trabajos eran éxitos, pero su sello siempre estaba ahí... hasta que llegó el odiado remake de 'El planeta de los simios'. Su carrera no fue la misma desde entonces, pero lo cierto es que justo después de su peor película también hizo una de las mejores: 'Big Fish'.

Basada en un libro de relatos de Daniel Wallace adaptado para la ocasión por John August ('Titán A.E.'), 'Big Fish' es una película que reúne muchos de los elementos que Burton tan bien había sabido manejar en títulos como la extraordinaria 'Eduardo Manostijeras'. Es cierto que no alcanza esas cotas y que a su manera era un poco jugar sobre seguro para salir del paso, pero es que también es una película bellísima con una fuera visual fuera de toda duda.

Bellísima

Orquestada con un meticuloso trabajo de dirección por parte de Burton, quien sabe exprimir a fondo la preciosista fotografía del francés Philippe Rousselot, 'Big Fish' es una película que puede llegar a provocar sensaciones encontradas. Hay espectadores que la odian con pasión y se centran únicamente en sus incuestionables debilidades, donde destaca una narrativa algo deshilachada, pero a su manera fue un canto de cisne de un director que tanto había llegado a cautivarnos y que nunca ha vuelto a estar igual de inspirado.

Esta oda a la importancia de contar historias cuenta uno de sus principales alicientes en un luminoso Ewan McGregor en un personaje quizá más preocupado en la conquista que en todo lo que viene después. A su alrededor hay una variopinta galería de personajes que en algunos casos quizá podrían haber dado más de sí, lo cual no quita para que ayuden a ofrecer una mayor variedad a esta fantástica aventura.

A todo ello hay que añadir otros ingredientes muy bien ejecutados como la banda sonora de Danny Elfman, socio habitual de Burton, o la fuerza sin parangón de una gran cantidad de escenas. Es cierto que 'Big Fish' quizá haga gala de una magia algo irregular, pero cuando toca techo es algo sencillamente irrepetible y la eleva como un cuento audiovisual de primera.

Quizá recelosos tras lo sucedido con 'El planeta de los simios', el público no reaccionó con mucho entusiasmo a la hora de ir a los cines, lo que llevó a que 'Big Fish' fuese un pequeño fracaso comercial en salas: 123 millones recaudados frente a un presupuesto de 70. Lo que a priori se antojaba como una apuesta segura no lo fue tanto, siendo quizá ese el motivo por el que Burton hiciera a continuación 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'La novia cadáver', dos títulos estimables pero que no sobresalen dentro de su filmografía.

Con todo, seguro que 'Big Fish' acabó recuperando el dinero invertido, ya que llegó en una época de eclosión de ventas del formato físico, a lo que hay que añadir las ventas de los derechos televisivos. De hecho, esas todavía siguen generando ingresos, ya que se emite esta noche en Be Mad a partir de las 20:45. Y también tenéis la opción del streaming, pues está disponible en el catálogo de Movistar Plus+.

En Espinof | Aquella vez que Tim Burton mandó al diablo el CGI y en su lugar utilizó ardillas entrenadas para una de las míticas escenas de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate'

En Espinof | Las 21 mejores películas de aventuras de la historia