Me metí en 'Al este del Edén' de Netflix por Florence Pugh y me quedé por una saga familiar llena de secretos y violencia. La serie es tan turbulenta como fascinante

A mí me parece suficiente con ver el nombre de Florence Pugh para automáticamente sentir curiosidad por una serie o película. Y su interpretación en 'Al este del Edén' es una buena razón para darle una oportunidad a la serie de Netflix. La nueva adaptación de la novela de John Steinbeck, desarrollada por Zoe Kazan, nieta del director Elia Kazan, responsable de la célebre película de 1955 con James Dean, arranca con una imagen difícil de olvidar: una mujer ensangrentada que se arrastra por un campo hasta una casa aislada, donde dos hermanos reaccionan de maneras opuestas al verla.

A partir de ahí, la historia retrocede para explorar lo que ocurrió con una familia marcada por la violencia, los celos y la lucha por conseguir el afecto de un padre autoritario. Cuando Cathy Ames irrumpe en la vida de Adam y Charles Trask, las heridas que arrastran empiezan a tomar una nueva dimensión y acabamos inmersos en una historia que reinterpreta el relato bíblico de Caín y Abel para reflexionar sobre el bien, el mal, el legado familiar y nuestra capacidad para elegir quiénes queremos ser.

Una historia de hermanos enfrentados

La serie presenta a Adam (Christopher Abbott) y Charles (Mike Faist), dos hermanos que crecen bajo la autoridad de Cyrus (Tracy Letts), un padre que presume de sus hazañas militares y parece empeñado en moldear a sus hijos a su imagen. Adam es bondadoso, pero su falta de agresividad le convierte en una decepción para su progenitor, y Charles, en cambio, ansía demostrar su fortaleza y acumula un resentimiento que termina estallando. Cuando Cyrus muere y los hermanos intentan dejar atrás su infancia, la llegada de Cathy trastoca cualquier posibilidad de empezar de cero. Adam se enamora de ella, pero Charles percibe desde el primer momento algo inquietante en la recién llegada. Y a partir de ahí, la relación entre los tres se convierte en el motor de una historia en la que el amor, la rivalidad y la violencia están mucho más cerca de lo que sus protagonistas querrían admitir.

Aquí, Pugh se adueña de la pantalla con un personaje que desafía las expectativas y se niega a aceptar el papel que la sociedad reserva para las mujeres. Cathy manipula, engaña y utiliza a quienes la rodean para perseguir sus propios objetivos, sin que quede claro hasta qué punto actúa por necesidad, ambición o puro placer. Es una figura fascinante precisamente porque resulta difícil de encajar en cualquier categoría moral, y la actriz le aporta un magnetismo que ese lo que sostiene buena parte de la serie. Sin embargo, la adaptación no siempre consigue que su complejidad vaya más allá de su capacidad para provocar el caos: Cathy puede terminar siendo más un espectáculo que un personaje plenamente desarrollado.

Por otro lado, donde la serie encuentra el equilibrio es en los personajes que rodean a los protagonistas. Ciarán Hinds interpreta a Samuel Hamilton, un vecino de Adam que aporta calidez y energía a un relato dominado por la melancolía, mientras que Hoon Lee destaca como Lee, el sirviente que acaba convirtiéndose en uno de los centros emocionales de la historia. Su relación con Samuel ofrece algunos de los momentos más humanos y conmovedores de la serie, y sus conversaciones sobre la Biblia y el libre albedrío conectan directamente con las preguntas que Steinbeck planteaba en su novela. Son personajes que amplían el universo de la ficción y ayudan a compensar una trama que, en ocasiones, se concentra demasiado en las turbulentas relaciones sentimentales de sus protagonistas.

Merece la pena quedarse por ella

Además, uno de los grandes atractivos de la producción es su apartado visual. La fotografía, los paisajes y el cuidado diseño de producción construyen un mundo de época que nos invita a dejarnos llevar por la historia. Y la serie conserva buena parte de los conflictos morales de la novela, desde la manera en la que influye la familia en nuestra identidad hasta la posibilidad de escapar de los impulsos que parecen definirnos. Sin embargo, siete episodios no bastan para trasladar toda la amplitud de una obra que abarca generaciones y entrelaza varias historias familiares.

También hay desequilibrios en el reparto. Mike Faist aporta a Charles una intensidad que hace especialmente interesantes sus enfrentamientos con Adam, pero Christopher Abbott opta por una interpretación más contenida y melancólica que no siempre consigue transmitir toda la complejidad de su personaje. De hecho, la serie puede decepcionar a quien espere que ambos hermanos compartan el protagonismo en igualdad de condiciones o que la historia se convierta en el triángulo amoroso que su promoción parece sugerir. Y nada más lejos de la realidad.

El relato es más amplio y ambicioso, y sus mejores momentos aparecen cuando se aleja de esa expectativa para explorar las contradicciones de sus personajes. No es una adaptación redonda, pero Florence Pugh y Hoon Lee aportan suficiente fuerza como para que merezca la pena acompañar a esta familia hasta el final. Y merece muchísimo la pena.

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