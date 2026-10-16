"5 millones en 5 días, o le cortamos la cabeza". Guillermo del Toro sufrió el secuestro de su padre en 1998 hasta que James Cameron le ayudó a salir adelante

En 1998, Guillermo del Toro era aún un director casi desconocido para la mayoría del público. Había conseguido estrenar 'Cronos' y 'Mimic', pero acabó muy descontento con esta última y con el trato que Harvey Weinstein le había dado. Sin embargo, sus prioridades estaban a punto de cambiar de manera radical: su padre, Federico del Toro Torres, fue secuestrado en Guadalajara (México) de manera repentina, y les pidieron tantísimo dinero que no supieron cómo reaccionar.

Una auténtica pesadilla

La familia de del Toro, juntando todo lo que tenían, llegaban a los 100.000 dólares, una cifra que a los secuestradores no gustó en absoluto, como ha explicado el director en Armchair Expert. "La primera llamada telefónica es 'Queremos tres millones en tres días o cinco millones en cinco días, o le cortamos la cabeza'. Y en el primer tercio del secuestro me escondo en un armario, me tapo los oídos, no puedo oír mientras hablan". Por suerte, al final del secuestro fue capaz de negociar.

La tensión fue tal que el propio James Cameron, al que del Toro califica como "su hermano", ayudó a la familia contratando al negociador, un agente inglés que había trabajado para el Servicio Secreto. Aunque, eso sí, lo que quería era entrar con todo en una operación de rescate: "Lo meteré en una jaula en un helicóptero. Iré, entraré con los Navy Seal". Sin embargo, tratando de poner un poco de cordura, del Toro acabó respondiéndole con serenidad: "Aunque estábamos en medio de una tragedia, le dije: 'Mira, no quiero que lo resuelvas tú. Tenemos que resolverlo nosotros'".

En la segunda llamada, del Toro cogió el dinero que le quedaba de 'Mimic' y así es como llegaron a los famosos 100.000 dólares. Cuando los secuestradores lo escucharon, colgaron inmediatamente. Un error de novato, como les dijo el negociador: "Si puedes conseguir 100.000 dólares en 3 días, puedes conseguir un millón en más tiempo, y te van a exprimir". Así fue. De hecho, nunca pillaron a los secuestradores, que a día de hoy siguen libres.

Durante el mes que estuvo secuestrado, el director habló con su padre una sola vez, como prueba de vida, y lo primero que este le dijo fue "¿Por qué tardáis tanto?". Lo cierto es que ya habían pagado, pero tuvieron que volver a hacerlo hasta que le soltaron después de más de un mes. Durante este periodo, Pedro Almodóvar fue a verle, y del Toro le enseñó lo que había estado escribiendo durante estos momentos de estrés: un guion titulado 'El espinazo del diablo'. El resto, y cómo el dolor se transforma en arte, ya es historia.

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