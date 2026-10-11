"No pensé en la diferencia de edad". Sofia Coppola explica por qué no cambiaría la relación de Scarlett Johansson y Bill Murray en su película más aclamada

Más de dos décadas después de su estreno, 'Lost in Translation' sigue generando preguntas sobre la relación de sus protagonistas. La diferencia de edad entre el personaje de Bill Murray y el de Scarlett Johansson ha adquirido una lectura distinta con el paso del tiempo, pero su directora no tiene intención de reabrir el debate. Sofia Coppola reconoce que las sensibilidades han cambiado, pero no considera que deba analizarse desde una perspectiva escandalosa.

La cineasta ha abordado la cuestión en una entrevista con Rolling Stone, en la que ha recordado una experiencia que le hizo observar su propia película desde otro punto de vista: verla junto a sus hijos adolescentes. La reacción de estos ante la distancia de edad entre los personajes interpretados por Murray y Johansson le llamó la atención, aunque no cambió su manera de entender la historia.

"Se la enseñé a mis hijos hace unos años, cuando íbamos a viajar a Tokio y nos alojábamos en el Park Hyatt. Hacía tiempo que no la veía y me preguntaron: '¿Por qué ella es tan joven y él es mucho mayor?'", ha narrado Coppola. La realizadora ha reconocido que, cuando rodó la cinta, estaba más cerca de la edad de Johansson y no se había detenido demasiado en ese aspecto.

Conexión emocional

Estrenada en 2003, 'Lost in Translation' sigue el encuentro entre Bob Harris, una estrella de cine interpretada por Bill Murray, y Charlotte, una joven a la que da vida Scarlett Johansson. Ambos coinciden en Tokio y, en medio de la soledad y la desconexión que experimentan en la ciudad, desarrollan una relación especial que escapa a las convenciones románticas habituales.

La diferencia de edad entre los actores era considerable: Murray tenía 52 años y Johansson, 17 durante el rodaje. Un detalle que hoy puede generar preguntas sobre la naturaleza de ese vínculo, especialmente en una época en la que las relaciones entre personas de distintas generaciones genera más conciencia.

Sin embargo, Coppola insiste en que la película no pretendía construir una historia convencional de amor ni presentar una relación necesariamente sexual. "Bill es muy adorable y encantador", ha señalado, antes de defender uno de los planteamientos centrales de la cinta: la posibilidad de establecer conexiones emocionales que no tienen por qué traducirse en una relación física.

"Puedes sentir algo por alguien sin que sea ese tipo de relación", ha explicado la directora. Para ella, parte del sentido de la historia reside precisamente en mostrar que dos personas pueden conectar profundamente y, aun así, no estar destinadas a permanecer juntas.

Sofia Coppola en el rodaje de 'Lost in Translation'

Preguntada directamente por la diferencia de edad, la cineasta ha sido tajante al explicar que no tiene interés en reconsiderar ahora las decisiones creativas que tomó hace dos décadas: "No lo sé. No voy a darle vueltas. En aquel momento estaba haciendo lo mío".

La directora admite, por tanto, que la mirada de las nuevas generaciones puede ser distinta, pero no considera necesario reinterpretar toda la película a partir de esa cuestión.

Con 'Lost in Translation', Coppola construyó un retrato de la soledad y de los vínculos inesperados que convirtió la película en uno de los títulos más reconocidos de su filmografía. Más de dos décadas después, la directora mantiene su apuesta por una historia en la que la conexión entre dos personas no tiene por qué encajar en una única definición del amor.

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