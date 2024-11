"Es una obra maestra". Francis Ford Coppola elige la mejor película de su hija Sofia Coppola y no es la que casi nadie esperaba

Francis Ford Coppola estrenó hace bien poco 'Megalópolis', una película que tardó más de 40 años en sacar adelante, se tuvo que financiar a sí mismo y luego ha sido un tremendo fracaso comercial. A su edad no parece que sea algo que le importe mucho, por lo que no tiene problema en abordar otros temas como cuál cree que es la mejor película de su hija Sofia.

"Me encantan todas"

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que organizó a través de su cuenta personal de Instagram donde alguien quiso saber creía que era el mejor largometraje dirigido por su hija. Ahí su primera respuesta fue bastante salomónica:

'Somewhere', 'Maria Antonieta', 'Las vírgenes suicidas', 'Lost in Translation' y 'Priscilla'

Por ahí solamente nos dejaba claro que cree que 'The Bling Ring', 'La seducción' y 'On the Rocks' se encuentran al menos un escalón por debajo del resto de su filmografía. Eso sí, tampoco es que no le gusten, pues a la hora de mojarse con solamente una, el director de 'El Padrino' asegura lo siguiente:

Me encantan todas las películas de Sofia, porque están hechas desde un punto de vista muy personal, pero creo que 'Somewhere' es una obra maestra que aguantará el paso del tiempo.

Ganadora del León de Oro del Festival de Venecia de 2010, 'Somewhere' está protagonizada por Stephen Dorff y Elle Fanning. Cuenta la historia de un actor de éxito con una vida marcada por los excesos que ve cómo todo se pone patas arriba cuando de repente aparece una hija suya de 11 años que tuvo en un matrimonio que fracasó hace mucho.

Seguramente sorprenda a muchos que Francis Ford Coppola elija este título por encima de otros muchos más populares como 'Las vírgenes suicidas' o, sobre todo, 'Lost in Translation', ya que tampoco es un título del que se hable demasiado. De hecho, en su momento pasó con más pena que gloria por los cines -costó 7 millones y recaudó poco más de 14-, pero quizá así algunos espectadores se animen a recuperarla.

