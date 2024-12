¿Cuántas películas navideñas se han hecho en 2024? Para verlas todas, tendrías que ponerte 8 al día hasta Reyes

Paradme si habéis visto la película: una chica joven y ambiciosa viaja por trabajo a una nueva ciudad (de Canadá, probablemente) en la que su obsesión parece ser la Navidad. Ella no entiende nada hasta que conoce a un joven carpintero del pueblo del que se enamora, y juntos van a patinar, se calientan en la hoguera, ponen el árbol juntos y descubren el verdadero significado de estas fiestas. Podría llamarse 'Amor de Navidad', 'Navidades con mi amor' o 'Un corazón navideño', tanto da: ¡Hay tantas películas clónicas que uno no sabe cuál ha visto y cuál se le ha quedado pendiente!

Saciedad, dulce saciedad

Unos las sufren, otros las aman, pero lo que está claro es que, cada año, el negocio de las películas navideñas aumenta su producción un poquito más. Cadenas americanas como Hallmark o Lifetime dedican su programación a emitirlas sin control, y Netflix se une a la fiesta. Todo se llena de gorros rojos, muñecos de nieve, pistas de patinaje en Vermont y príncipes misteriosos. Hay tantas novedades cada año, indistinguibles unas de otras, que uno no sabe por dónde empezar.

Solo este 2024 se han estrenado películas, tanto en televisión lineal como en steraming, con títulos tan apetecibles como 'Navidad en la granja de alpacas', 'Aquella Navidad', 'Nuestro secretito', 'Una Navidad con estilo', 'Un vecino poco navideño', 'Un pueblo de Navidad', 'Mis dulces vacaciones de Navidad en Austria'... Bueno, ya veis. Unas más gamberras, otras más románticas, pero con los mismos elementos comunes: muérdago, actores que han pasado mejores épocas laborales en su vida, nieve y amor. Pero si, por algún motivo, quisieras meter el turbo entre hoy y el 6 de enero, ya te aviso de que tendrías que ver ocho películas al día para llegar a todas. Sobredosis navideña en estado puro.

Y es que la lista de Entertainment Weekly donde lista todas y cada una de ellas (perdonadme si no hago lo propio, valoro mi salud mental) suma hasta 110 este año, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado (116) pero que sigue siendo absolutamente inabarcable. Siguen funcionando, claro, porque son películas baratísimas y, con suerte, pueden convertirse en un fenómeno internacional (como el que ha tenido Netflix con 'Un muñeco de nieve para derretirse'), pero la calidad no es precisamente el baremo por el que se miden.

En las películas festivas de este año tenemos de todo: remakes navideños de 'Mujercitas' ('A Little Women's Christmas'), el biopic del creador del villancico 'Se oyen las campanas' ('I heard the bells'), un viaje en el tiempo a 1999 ('A '90s Christmas'), una cinta con Michael Cera, Sawyer Spielberg y Francesca Scorsese ('Christmas Eve in Miller's Point') y hasta un slasher ('Joe Bob's Christmas Carnage'). ¡Eh, que no se diga que entre polvorón y polvorón no tienes variedad!

