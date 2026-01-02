España se rinde ante los vídeos basura hechos por inteligencia artificial: es el país número 1 del mundo en número de suscriptores

Los vídeos hechos por inteligencia artificial se están propagando por la red como si fuesen una epidemia imposible de contener. Es cierto que YouTube parece haber iniciado una campaña contra su uso para generar trailers falsos, pero su crecimiento sigue siendo imparable, especialmente en España, donde mejor está calando este tipo de vídeos basura.

Desde Kapwing se ha hecho un estudio al respecto, concluyendo que España es el país del mundo que lidera los seguidores de este tipo de canales. En concreto, nuestro país acumula 20,22 millones de suscriptores, utilizándose para ello una métrica que evalúa los 100 canales más vistos en cada país, ya que estos van variando de un sitio a otro.

La inteligencia artificial arrasa en YouTube

Lo curioso es que en el top 100 español apenas aparecen 8 canales que hagan vídeos basura mediante el uso de la inteligencia artificial, mientras que en Pakistán esa cifra llega hasta los 20 millones y en Egipto se queda en 14. Por su parte, la cantidad baja hasta los 9 en Estados Unidos, el tercer país en lo referente al número de suscriptores.

Está claro que las cifras totales serían otras, pero también que es imposible cuantificar todos y cada uno de los canales de YouTube que se sirven de estas prácticas para hacer contenido rápido y con muy poco esfuerzo detrás. Con todo, ver a España en lo más alto de la lista me parece bastante preocupante.

Eso sí, España cae hasta el quinto puesto en lo referente al número de visionados de este tipo de vídeos con 2.520.000.000 reproducciones, una cifra muy inferior a las 8.450.000.000 visualizaciones que consigue en Corea del Sur, país que lidera la lista con una gran ventaja sobre las 5.340.000.000 de Pakistán.

Además, el estudio quiso saber hasta qué punto se promociona este tipo de contenido en YouTube, por lo que sus autores crearon una cuenta totalmente nueva y de los 500 primeros vídeos que les recomendaron, 104, un 21%, estaban generados a través del uso de la inteligencia artificial.

La cuestión es que el negocio está claro, pues estos canales generan un valor aproximado de 117 millones de dólares de ingresos al año, tal y como se aclara en The Guardian. Todo ello reduciendo los esfuerzos de sus "creadores" al mínimo, pero aquí lo importante es maximizar los beneficios...

