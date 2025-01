Ni Netflix ni Disney+, la plataforma que más ha empeorado con los anuncios es Youtube. Y la compañía no tiene intención de parar

Fue en 2005 cuando el mundo fue testigo del primer video de Youtube y desde entonces no hemos mirado atrás. "Me at the zoo" era, como la mayoría de los primeros videos en la plataforma, un sencillo ejercicio de convertir la experiencia del video casero en algo comunitario. Esa era inocente no tardaría en evaporarse. Apenas un par de años más tarde aparecerían los primeros anuncios en Youtube y con ello llegó un cambio de paradigma.

La razón era sencilla. En la plataforma se podía hacer dinero, y esto no tardaría en atraer a creativos buscando hacer su propio negocio y más tarde, a anunciantes. Solo hay que mirar el caso Smosh. Ian Hecox y Anthony Padilla eran, literalmente, dos chavales haciendo el tonto en videos caseros en los inicios de YT. Hoy es casi su propia cadena televisiva, con un staff que supera la decena de miembros y varios canales temáticos.

Casi dós décadas más tarde los días de sólo anuncios cortos al inicio de los videos parecen nostálgicos. Los anuncios vienen ya como mínimo en pareja, y no duran 6 segundos como en sus inicios sino que superan varios minutos de duración. Eso es si no los desactivamos manualmente, cosa que podemos hacer solo a los 15, 20, o en ocasiones hasta 60 segundos.

No es que las plataformas de streaming lo hagan mucho mejor. Prime Video tiene uno de los sistemas más agresivos de anuncios y muestra aproximadamente entre 3 a 5 minutos por cada hora de contenido y en este caso no se pueden saltar. Aunque molestos, la realidad es que no es muy distinta a la experiencia tradicional televisiva.

Youtube en cambio tiene intervalos mucho más agresivos. No es extraño encontrarse con varios parones de anuncios en contenido que dura más de una hora, pero es que incluso los cortos los tienen también. Son muchos los vídeos de la vieja escuela cuya duración hoy en día es menor que la de los anuncios que la preceden.

Y todo esto sin tener en cuenta que la mayoría de youtubers ya cuentan con sponsors para su contenido. Anuncios que forman parte del propio contenido y que la plataforma no contabiliza en absoluto para sus números. En conjunto, el nivel de publicidad que llegamos a consumir aquí es mucho mayor que el que consumimos en cualquier otra plataforma de streaming.

Las plataformas de streaming quieren emular su modelo

No es de extrañar entonces que Youtube se haya vuelto un paraíso para los anunciantes. En una reciente conferencia del CES, la feria anual de tecnología más importante del mundo, el presidente de Comcast Advertising ha admitido que la compañía ya no se compara con las otras plataformas de streaming de cara a buscar sus estrategias de anuncios, sino con Youtube.

Como usuarios es algo que definitivamente no ha pasado desapercibido. Desde hace años las redes están llenas de comentarios afirmando que las nuevas políticas de anuncios en Youtube son "insoportables", pero con más y más dinero entrando en la plataforma, la comodidad de los usuarios no es una prioridad para la compañía.

Si acaso, Youtube está determinada en doblar su apuesta con la publicidad. Del mismo modo que las grandes compañías de streaming quieren parecerse a Youtube, Youtube quiere estar más cerca de la televisión. A finales del año pasado declararon llegar a los 50 mil millones de dólares en beneficios de anuncios, y cómo eso les iba a permitir "seguir desbloqueando oportunidades en el salón".

Imágenes: Smosh

En Espinof | Si tanto anuncio en Youtube te tienta a pagar el Premium para quitarlos, prepara el bolsillo porque acaban de subirlo en un 44% en España

En Espinof | Dos cómicos de Youtube han hecho uno de los fenómenos de terror del año. Es un tétrico found footage que solo dura una hora y puedes ver gratis