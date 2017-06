'The Predator' va a ser una fiesta para los fans: los Busey confirmados como puente con 'Depredador 2'

Aunque aún queda poco más de un año para su estreno (agosto de 2018), ya empiezan a conocerse detalles de cómo 'The Predator' encajará en el predatorverso. A diferencia de los comics y los videojuegos, donde se han ido dando detalles sin fin de la raza de los Predator, sus intenciones y organización, los films apenas han dotado de coherencia interna a sus monstruos, y un par de detalles aislados en 'Predators' es todo lo que teníamos.

No se sabe si Shane Black tendrá intención de enriquecer con gran cantidad de detalles el lore de Predator, pero lo que está claro es que su 'The Predator' no será un reboot al uso. Lo tiene fácil para hacer una secuela y a la vez no preocuparse demasiado de la traicionera continuidad: 'Predators' se desarrollaba en otro planeta y de 'Depredador 2' hace ya 27 años (su acción tenía lugar hace 20). De hecho, es esta secuela con la que conecta 'The Predator'

En una entrevista con el programa de televisión The Red Booth, Jake Busey ha revelado que dará vida al hijo del agente del gobierno Peter Keyes, a quien interpretó en 'Depredador 2' su padre en la vida real, Gary Busey. En aquella película, Keyes le hacía la vida imposible al policía Danny Glover, persiguiendo al Predator desde una fuerza de choque gubernamental, Other World Lifeforms.

"Shane Black me llamó y me dijo 'Eh, ¿quieres salir en la película?'", cuenta Jake Busey. "'No tenemos dinero, pero será divertido que vengas a interpretar al hijo de tu padre'. (...) Rodamos en Vancouver, ellos estuvieron allí tres o cuatro meses, pero a mí me llevó tres semanas. Interpreto a un científico" Por supuesto, siguen sin conocerse datos relevantes sobre el argumento, acerca de un ex-marine (Boyd Holbrook) que descubre la amenaza extraterrestre.

Junto a Holbrook y Busey, en la película de Shane Black, que acaba de concluir su rodaje, participan nombres como Thomas Jane, Trevante Rhodes, Keegan Michael Key, Alfie Allen, Sterling K. Brown, Olivia Munn y Jacob Tremblay.