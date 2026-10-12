Jim Henson, creador de los Muppets: "La gente más sofisticada que conozco son todos niños por dentro"

Creo que a pocas personas le debemos tanto generaciones enteras de espectadores como a Jim Henson, quien con sus creaciones ha sido una constante entre los Muppets/Teleñecos, su trabajo en 'Barrio Sésamo', 'Fraggle Rock' y muchos programas y series más.

Alguien a quien perdimos pronto y repentinamente (murió a los 53 años en mayo 1990 por un choque tóxico tras una infección bacteriana), tras toda una vida inspirando a todos aquellos con quienes se encontraba con un principio claro: no dejar morir nunca al niño interior.

Como niños

«La gente más sofisticada que conozco son todos niños por dentro», aseguraba Jim Henson en declaraciones recogidas en un homenaje por parte de Disney. Para el marionetista, «nunca perdemos realmente ese sensación que teníamos cuando éramos pequeños.»

Descrito como un soñador, espíritu libre, juguetón, genio, Henson hizo sus primeros pinitos con 17 años como marionetista en un programa infantil que, si bien fue cancelado a las tres semanas, sirvió de plataforma para crear junto a su futura esposa Jane 'Sam and Friends', que sirvió ya de fundamento para su gran legado: "los teleñecos".

Su ambición con las marionetas era tal que rompió con las reglas establecidas para este arte teatral y empezó a jugar con los espacios, las formas, las convenciones para crear algo que por un lado fuese distinto al resto, que apelase al niño anterior y que, de paso, jugase con lo absurdo de la vida:

«Me gusta lo absurdo. Absurdo es coger lo que es realmente la vida y llevarlo a una abstracción que la gente reconozca. Los personajes más interesantes que he creado tienen una fijación o un rasgo que puedes exagerar. En lo que exageras, se vuelve divertido y la gente ve ese rasgo en sí mismos. Hay un gran mérito en ser capaz de sentarse y reírse de uno mismo, de la vida y de las actitudes. La rista te ayuda a poner todo en perspectiva.»

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