Este drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial arrasa como una de las cintas más vistas de Netflix

Cuando pensamos en historias que en el cine se ambientan en épocas como la Segunda Guerra Mundial, podemos preguntarnos si, en verdad, ya se ha contado todo, y es entonces cuando llega a plataformas una película que, con tintes melodramáticos y actuaciones de primer nivel, nos confirma porqué se corona como una de las más vistas de Netflix en todo el mundo.

'N.º 24' es una película noruega dirigida por John Andreas Andersen que se llegó a la plataforma de Netflix con el nuevo año. El filme se centra en la vida de Gunnar Sønsteby, un joven que se convierte en uno de los líderes más destacados de la lucha contra la opresión.

La trama se centra en la transformación de Sønsteby desde un ciudadano común hasta un intrépido combatiente. Con cada misión, el joven noruego demuestra un valor y una determinación inquebrantables, llevando a cabo audaces actos de sabotaje que debilitan las fuerzas enemigas. La película no solo retrata las acciones heroicas de Sønsteby, sino también el profundo impacto que la guerra tiene en su vida y en la de quienes lo rodean.

Uno de los aspectos más destacados de 'Número 24' es su capacidad para transmitir la tensión y el peligro inherentes a la resistencia. Las secuencias de acción están bien coreografiadas y mantienen al espectador al borde del asiento, mientras que los momentos de calma permiten profundizar en los personajes y sus motivaciones.

La película también logra capturar el espíritu de camaradería y solidaridad que unió a los miembros de la resistencia noruega, es aquí la interpretación de Sjur Vatne Brean como el joven Gunnar Sønsteby que se vuelve por demás conmovedora y convincente, transmitiendo la evolución del personaje, desde la incertidumbre inicial hasta la madurez y el liderazgo.

El tropiezo en la narrativa

A pesar de que en la película hay saltos de tiempo que rompen la línea de narración de una forma dinámica, no todo funciona a la perfección: y es en la musicalización en la que encontramos un tropiezo al escuchar una canción de Radiohead que, en cierto modo funciona (porque es emocionalmente apasionante), pero también parece tonalmente inadecuada porque se siente fuera de lugar en una producción de época tan detallada.

En la película podemos encontrar a partes iguales momentos sombríos de tortura y traiciones, y algo de humor sorprendente. Cuando un estudiante le pregunta a Sønsteby por qué él y sus compañeros no siguieron las enseñanzas no violentas de Gandhi en lugar de recurrir al asesinato, Sønsteby responde con franqueza: "Gandhi no se enfrentó a los nazis".

Eso es lo más cerca que Anderson llega a cuestionar las acciones de Sønsteby o su personalidad. En cambio, el director crea una imagen principalmente patriótica de un hombre dedicado exclusivamente al deber, recordando "a los espectadores que hay muchas historias que contar, el costo humano y los sacrificios necesarios para recuperar la libertad" como escribe Daniel Hart para Ready, steaty, cut.

