Terremoto en Netflix: Bela Bajaria, responsable de contenidos, sale de la compañía tras el despido de 1000 empleados

La revolución interna de Netflix ya tiene una de sus principales protagonistas. Bela Bajaria abandona su puesto como directora de contenidos de la plataforma y Peter Rice asumirá sus funciones en un movimiento que llega en plena reestructuración de la compañía, marcada por el despido de alrededor de 1.000 empleados y la necesidad de recuperar impulso en audiencia.

La salida de Bajaria se produce después de varios días de rumores sobre su futuro dentro de la empresa. La ejecutiva llevaba en Netflix desde 2016, cuando se incorporó como vicepresidenta tras abandonar NBCUniversal, donde había ejercido como presidenta de Universal Television. Cuatro años después pasó a dirigir las operaciones televisivas y, en 2023, alcanzó el puesto de directora de contenidos.

Durante su trayectoria, Bajaria ha participado en la expansión internacional de Netflix y en el crecimiento de su oferta de entretenimiento sin guion, además de impulsar nuevas apuestas en eventos en directo y deportes. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma, ha querido reconocer su trabajo en un mensaje dirigido a la plantilla que recoge Variety.

"Quiero agradecer a Bela por una década de dedicación, innovación, creatividad y liderazgo. Ella ha construido y dado forma a una organización de contenidos verdaderamente global, contratando a personas brillantes y dándoles autonomía para tomar buenas decisiones. Estoy enormemente agradecido por todo lo que ha hecho".

Peter Rice toma el relevo

El elegido para ocupar su puesto es Peter Rice, un veterano de la industria audiovisual con experiencia en 20th Century Fox y The Walt Disney Company. Tras la adquisición del estudio por parte de Disney, Rice continuó su carrera en el grupo y llegó a supervisar toda su división de entretenimiento. Sin embargo, abandonó la compañía en 2022, después de que el entonces consejero delegado, Bob Chapek, prescindiera de él.

Peter Rice, nuevo responsable de contenidos de Netflix

El ejecutivo se incorporó el año pasado al grupo organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28), donde asumió responsabilidades relacionadas con los contenidos del evento.

Rice llega ahora a Netflix con el encargo de contribuir a la siguiente etapa de crecimiento de la plataforma. "Netflix ha cambiado radicalmente la forma en que las historias se crean, se comparten y se experimentan en todo el mundo", ha declarado el directivo.

Sarandos también ha destacado que su incorporación permitirá a la compañía "seguir creciendo y ofrecer a nuestros suscriptores más historias de las que les gustan".

Netflix busca recuperar el ritmo de crecimiento

Los cambios en la dirección coinciden con una de las mayores rondas de despidos recientes de la empresa. Netflix ha eliminado alrededor de 1.000 puestos de trabajo, cerca del 6 % de su plantilla, en una decisión que rompe con una etapa de cuatro años sin recortes de este tipo.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix

Además de Bajaria, entre las salidas recientes figuran Doug Belgrad, vicepresidente de cine, y varios responsables de televisión, como Lisa Lang McMullen, James Oh, Carolina Garcia y Andrew McQuinn.

Aunque Netflix sigue siendo una compañía muy rentable y mantiene un crecimiento económico considerable, la evolución de su audiencia preocupa a la dirección. El objetivo pasa por recuperar velocidad en un mercado cada vez más competitivo, diversificando la oferta sin renunciar a las películas y series que han definido el negocio.

En septiembre, Sarandos reconoció que los resultados no avanzaban al ritmo que deseaba: "En general, no estamos creciendo tan rápido como me gustaría. Estamos trabajando para acelerar ese crecimiento".

La plataforma lleva años reforzando su apuesta por los deportes en directo, los grandes eventos, los videopódcast y los contenidos de creadores para ampliar sus vías de captación y mantener el interés de los suscriptores.

En su mensaje a los empleados, Sarandos ha admitido que el relevo llega en un año complicado, pero también lo ha presentado como una oportunidad para elevar el nivel de su catálogo, especialmente en Estados Unidos y Canadá. La nueva etapa de Netflix comienza así con un doble desafío: reorganizar su estructura y encontrar nuevas fórmulas para convertir sus contenidos en éxitos capaces de generar conversación y atraer audiencia.

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