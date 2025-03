Hoy en TV, uno de los mejores westerns de los últimos años. Una estupenda película del oeste que muchos ni siquiera saben que existe

Los mejores años del cine del oeste hace mucho que quedaron atrás, ya que los westerns llegaron a ser el género por excelencia, pero hace ya bastantes décadas de eso. Por suerte, eso no quiere decir que ya no se hagan, pero sí que son mucho menos abundantes y, también hay que reconocerlo, inferiores a las grandes obras maestras de antaño. Sin embargo, algunos sigue mereciendo mucho la pena y hoy me gustaría hablaros de uno que ni siquiera llegó a estrenarse en los cines españoles: 'Old Henry'.

Presentada en el Festival de Venecia de 2021, 'Old Henry' está escrito y dirigido por el poco conocido Potsy Ponciroli, quien contó la ocasión con un reparto encabezado por el casi siempre fiable Tim Blake Nelson. Su premisa, un forajido busca refugio en la granja de un veterano granjero que vive acompañado únicamente de su hijo, puede sonar a algo visto en muchas ocasiones, pero os aseguro que la película contiene alguna que otra sorpresa en los poco más de 90 minutos que dura.

Cine pausado e íntimo

Por desgracia, 'Old Henry' es una película que tuvo una difusión muy reducida. De hecho, en el caso de España ni tan siquiera llegó a verse en cines, ya que fue uno de esos estrenos de cine inédito que suele hacer Movistar Plus+ y que sirve para que según qué títulos al menos no sean directamente invisibles en nuestro país. Ahora también podrá verse fuera de esa plataforma de streaming, ya que esta noche se emite en Paramount Network a partir de las 20:05.

Aquí encontraréis una película de pocos personajes y espacios reducidos -la gran mayoría de metraje transcurre en la granja-, lo cual nunca supone que se sienta como una cinta barata para salir del paso. En lugar de eso se potencia la sensación de vivir aislados de la sociedad y cómo la llegada de unos forasteros sacude la vida del protagonista y su hijo.

Eso está remarcado por un ritmo pausado que deja que los personajes respiren y logra una efectiva naturalidad cinematográfica. Vamos, que no se busca nada parecido a un realismo, pero sí algo muy cercano a lo que en el cine clásico lleva a una sensación de cercanía con sus personajes. Los convincentes diálogos escritos por Ponciroli también tienen bastante importancia en este punto.

Por ello, no esperéis en 'Old Henry' una película en la que prima la acción, pero llegado el momento sí que sabe manejar bastante bien el equilibrio entre tensión y violencia para que el espectador sienta que realmente hay algo en juego. Además, su buen acabado visual apoyado en la muy eficiente fotografía de John Matysiak ayuda a que uno se sumerja más en el microcosmos que presenta.

La otra guinda del pastel es el buen trabajo del reparto. Sí es cierto que Nelson brilla con luz propia, mostrando un aplomo y una presencia que dejan claro que no estamos ante un simple granjero viudo. Tanto su actitud como la forma de moverse -la parte física tiene un gran peso en la película, y no estoy pensando solamente en lo de liarse a tiros- e incluso de hablar ayudan a crear un gran protagonista sobre el que orbitan los otros cinco personajes de la función.

Sí es cierto que quizá Gavin Lewis como su hijo es el personaje menos estimulante, pero a la hora de la verdad no deja de ser alguien con una actitud más pasiva. Para compensarlo tenemos por ahí a Stephen Dorff como el jefe de los villanos mostrando un saber hacer indiscutible. Y me alegro de ello, pues lleva unos años algo perdido y dando que hablar más por sus duras críticas a Marvel que por cualquier trabajo suyo delante de las cámaras

Y si no os fiais de lo que pueda decir yo, os comento que 'Old Henry' tiene un 94% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, contando también allí con un 92% de apoyo del público. Y una nota media de 7,3 en IMDb. Porque puede que no sea una película imprescindible, pero sí una que merece mucho la pena.

