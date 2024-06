Channing Tatum sigue insistiendo en la tercera parte de 'Infiltrados en clase' incluso una década después: "Hay demasiada burocracia"

En los hilarantes créditos finales de 'Infiltrados en la universidad' ('22 Jump Street') se dejaban caer cuáles serían las siguientes secuelas de la franquicia, con títulos como '27 Jump Street: Escuela Culinaria', '31 Jump Street: Escuela Ninja', '34 Jump Street: El retorno del fantasma', '40 Jump Street: Asilo' o '43 Jump Street: Escuela de Mariachis'. Sin embargo, a la hora de la verdad nos quedamos siquiera con la tercera parte... ¡Y eso que las anteriores fueron éxitos en taquilla!

Infiltrados en la burocracia

De hecho, 'Infiltrados en la universidad' hizo 130 millones de dólares más en taquilla que 'Infiltrados en clase', llegando a un total de 331 en todo el mundo. Los actores y los directores querían hacerla, iba a dar dinero... pero hace diez años que no tenemos noticias. ¿Por qué? El propio Channing Tatum lo ha explicado en Comic Book, afirmando que tanto él como Jonah Hill llevan años intentando sacarla adelante.

Hay un proyecto que está escrito y es el mejor guion que he leído jamás para una tercera parte. Hay demasiada burocracia, tratando de dirigirse al mayor público posible. Llegar a hacerla es muy duro, pero lo estamos intentando.

Y, por lo que parece, ambos actores están a bordo y deseando que un milagro ocurra: "¿Sabes qué? Voy a intentar poner buenas vibras y decir que me encantaría ver '23 Jump Street'. Me encantaría hacerle con Jonah y sé que Jonah quiere hacerla. Nos encantaría volver de nuevo". En su día se dijo que esta tercera parte era realmente un crossover con 'Men in black' pero no hay manera de saber si este sigue siendo el caso. Por favor, ¿puede alguien ponerse a ello cuanto antes en Hollywood?

En Espinof | 10 años de la genial secuela en una de las mejores franquicias de acción del siglo XXI. Diversión máxima que sabe terminar por todo lo alto

En Espinof | Las mejores comedias de la historia del cine